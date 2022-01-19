黃之鋒六四集會案上訴得直獲減刑　料3月服畢現有全部刑期

前香港眾志黃之鋒和前觀塘區議員梁凱晴，被指參與2020年的六四集會，兩人承認明知而參與未經批准集結罪，分別被判囚10月和4個月。他們均就刑期提上訴，上訴庭今(19日)聽取陳詞後，駁回梁凱晴的上訴，但批准黃之鋒減刑兩個月至8個月，而黃連同另外兩案的總刑期，亦由原本的27.5個月，減至23.5個月，料本年3月服畢所有刑期，惟他涉初選案至今未有獲准保釋。



黃現正就3案服刑

黃之鋒因渉2019年6.21包圍警總案，被判囚13.5個月，他另外因同年的10.5參與未經批准集結和違反蒙面法，被判囚4個月。區域法院法官陳廣池，就六四集會案判他監禁10個月，並和之前兩案的刑期分期執行，三案的總刑期因此為27.5月。

黃之鋒與梁凱晴均有就判刑上訴，但只有黃獲准減刑。（資料圖片/李澤彤攝）

黃因涉初選案被還柙

上訴庭今批准黃就六四集會案的刑期上訴，該案的刑期由原本的10個月，減至8個月，其中6個月的刑期則與其他案分期執行。三案的總刑期，亦減至23.5個月。若黃之鋒服畢該三案的刑期，可於本年3月出獄，但黃亦因涉及初選案而被還柙。

梁凱晴就刑期上訴被駁回

至於被判囚4個月的梁凱晴，已於去年7月出獄，她今日未有到庭，其上訴即日被駁回。法官表示，將日後頒佈判辭，解釋理據。

代表黃之鋒和梁凱晴的大律師今陳詞時指，認為本案的判期屬過重，並認為即使考慮黃之鋒是保釋期間干犯本案等因素，其量刑起點應為11個月，原審法官則以15個月為量刑起點，認為並不恰當。

案件編號：CACC101/2021