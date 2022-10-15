施政報告｜青年民建聯倡港人首置免稅　鼓勵私人參建青年宿舍

青年民建聯就《施政報告》提出多項期望及建議，包括鼓勵私人發展商協助興建青年宿舍、增加首置盤數量、港人首置免印花稅等。他們亦要求政府支援青年創業，例如提供完整有系統的創業教育，從小學教授創業概念；簡化創科基金申請程序，以及提供不同類型的廉租創業空間等。



青年民建聯副主席陳壇丹表示，不少學校已經推行STEM教育，希望政府進一步推動 STEAM教育（科學、科技、工程、藝術、數學），建議制定創科教育課程綱要。他希望政府發展全人教育，改變「應試文化」及過度操練的弊病，減少中小學的壓力；並為青少年制服團體制定培養正向思維指引，灌輸正確「愛國愛港」主流價值觀。

倡設中華文化推廣局 加強港人民族自豪感

在支援青年就業方面，青民建議政府優化大灣區青年就業計劃，放寬申請資格至副學士、高級文憑畢業及在讀大學生；推出大學生培訓資助計劃，資助企業聘請應屆大專及大學畢業生，資助額為每月5,000元，為期6個月。

青民建議加強年輕人對國民身份認同和民族自豪感，包括成立「中華文化推廣局」；設立「社區參與推廣中華文化計劃」，資助民間組織舉行弘揚中華文化的活動與項目；優化中國歷史課程內容，例如加強教授近代史的中國苦難、爭取民族獨立和人民解放的歷史事件等。