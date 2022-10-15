人才買樓免辣稅？葉劉信《施政報告》有調整　料需求多自內地專才

《施政報告》下周三（19日）出爐，搶人才為其中一大重點。行政會議召集人、新民黨議員葉劉淑儀相信，會放寬專才、優才買樓印花稅的安排。她建議相關人士若居港滿三年，就應該免除繳付雙倍印花稅；對於先繳稅、住滿七年後再退稅的建議，她則認為不理想，因為變相扣押專才的錢。



《彭博》早前引述消息報道，《施政報告》考慮放寬非永久居民買樓支付的15%買家印花稅，葉劉淑儀今早出席活動，表示舉措對吸引人才有好處，「相信政府有啲調整」，因為除了新民黨外，立法會多個政黨都表示支持。她說，每年透過各類人才計劃來港的只有六、七萬人，相信當中真正想置業的人不多，相信不會對樓市有太大影響，有買樓意欲的都是內地專才居多。

葉劉指現時樓市處於調整階段，並非崩潰，相信政府不會大幅調整「辣招」。至於對地產市場有多少提振作用，則視乎最終措施力度。