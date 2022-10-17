安心出行︱孫東指程式仍未過時　有助發揮紅、黃碼功能

隨着各地防疫策略的轉移以及社會氣氛改變，近日有個別專家、政界人士質疑「安心出行」應用程式已不合時宜，無法再追蹤密切接觸者，不如取消。創新科技及工業局局長孫東今日（17日）於社交網撰文，指程式在病情追蹤方面依然發揮重要作用，亦正轉型成抗疫的綜合服務平台。



以「紅、黃碼」功能為例，「安心出行」可以清楚顯示用戶是否「紅、黃碼」人士，讓用戶清楚知道自己當前的情況，也讓處所提高警覺及協助執法人員核查，系統也能自動統計「紅、黃碼」人士違規進入表列處所的情況，從而達到對相關人士進行有效行蹤管理的目的。 創新科技及工業局局長孫東

指「安心出行」仍能擔當一道重要防線

孫東指，「安心出行」在現時的病情追蹤方面依然發揮着重要作用。「『安心出行』會記錄使用者最近一段時間到訪過的包括食肆等表列處所，並儲存在使用者的手機內。若該使用者不幸染疫，可按照衞生防護中心的要求，提供『安心出行』內的出行紀錄，協助衞生防護中心了解染疫者最近曾經到過的地方及分析密切接觸者，加快控制病毒擴散。若只用『疫苗通行證』的話，便無法通過染疫者的手機紀錄直接得知染疫近期到過哪些處所，拖慢追蹤其他密切接觸者的速度。所以說，『疫苗通行證』只有與『安心出行』共同使用，才能達到最佳防疫效果。」

他指，現時「安心出行」早已不是剛推出時的一個用作掃碼記錄出行的程式，而是正逐漸演變成一個全民用於抗疫的綜合服務平台，除加入使用者本人的「疫苗通行證」電子版外，近來加入的許多其他應用程式，如「紅、黃碼」、「檢測登記碼」、可儲存和展示同行人士的「疫苗通行證」（即「親子針卡」）等，都是在「安心出行」這個平台的基礎上建立起來。

孫東指：「我相信，『安心出行』會因應未來抗疫需求進一步改進，成為疫情期間保衞香港的一道重要防線。」