梁美芬稱改校徽曝露監督失效　立會擬檢視中大管治：無關學術自主

中文大學宣布推出新校徽，正式版改變顏色交錯設計，而簡化版則省略了「博文約禮」四字校訓的絲帶。校方表示已經諮詢2,200人，但不少校友不滿，關注校訓消失。

經民聯立法會議員梁美芬今日（18日）以立法會教育事務委員會主席身份回應事件，將焦點放在管治透明度，她批評中大作為公帑支持營運的機構，必須接受立法會及公眾監督，批評校方在過程中欠缺諮詢，促請中大增加透明度，又指教育事務委員會將認真考慮檢視大學的管治問題。



更改校徽欠諮詢 校方須增加透明度

梁美芬表示，修改校徽是極為重要的事項，但她身為校友，只是從媒體報道才得知事件，而身兼中大校董的立法會議員也未獲諮詢。她說中大的校訓「博文約禮」反映中華文化的優良傳統，並不認同在校徽刪除校訓字樣，質疑校方所説已諮詢2,200人是哪些人。她批評中大在如此重要的問題上欠缺諮詢，校方必須儘快向公眾作出合理解釋，增加事件透明度。

她稱，政府一直尊重並容讓大學管理層自行處理行政問題，但現在的爭議連議員校董都強烈不滿。她說其實自從2019年的反修例事件至今，包括校長續任，不少持分者都擔憂中大日後的發展方向，教育事務委員會收到對中大管治的質疑已有一段時間，因此將認真考慮重新檢視大學管治問題。她強調，檢視現行法律是否有效讓公眾監督大學，與學術自主無關，出現管治問題不能以「學術自由」作擋箭牌。

反修例、校長續任 對中大質疑聲不斷

自由黨議員、中大校董張宇人曾說，中大校董會嚴重落後，稱早前校長段崇智續聘事件是「曝露企業管治危機」，提出正副校長聘任需要得到校董會四份之三校外委員同意。被問到會否支持張宇人的議案，梁美芬表示，對任何有關大學修改條例以改善其管治，及讓公眾更理解大學運作的議案，她都持正面態度。若現行法例無法產生有關效用，相信檢視現有條例是最有效方式，願意探討相關方案，正視校董會成員比例能否符合有效監察的問題。