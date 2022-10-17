中大換新校徽　簡化版刪校訓校友憂「忘本」　校董反應兩極

中文大學明年踏入創校60周年，校方今（17日）宣布，將更新校徽，包括改以紫色為單一底色的設計，凸顯當中「鳳」的形態；校方另同時設計簡化版校徽，供電子宣傳刊物、社交平台之用，構圖上則省略寫有「博文約禮」四字校訓的絲帶。

坊間反響不一，有意見認為帶來全新氣象，亦有人批評新校徽欠美觀，省略校訓難彰顯中大辦學宗旨。校董之一的香樹輝認為，校訓耳熟能詳，中大人銘記於心，畢業證書及建築物外牆等正式場合亦會以正式校徽示人，以示莊嚴尊重，坊間討論各異則正好反映中大的多元文化；同是校董的立法會議員張宇人及劉國勳則批評，校方事前缺乏諮詢，亦無交代設計總成本及負責的設計師誰屬，欠缺透明度，認為校方管理層責無旁貸。



中文大學創校以來共更換校徽設計四次，左是最新設計，右圖則是2008年設計版本。(《香港01》製圖)

中文大學今日宣布將更新校徽，是創校以來第四次。中大表示，中大向來是廣納不同智慧，文化共融之地，新校徽不再沿用原有設計的分割用色，改以紫色為單一底色的設計，令當中的「鳳」形態更清晰和靈動，亦正好與共融精神互相呼應。

據中大主題網頁介紹指，紫、金兩色一直是中大的代表顏色，紫色象徵熱誠與忠耿，金色則代表堅毅與果敢，形容新校徽的設計上亦將兩色變得更加明亮。

校方同時設計正式校徽（上圖）及簡化版校徽（下圖），主要用於電子宣傳刊物、社交平台等推廣及傳播渠道。（中大官網截圖）

在正式校徽以外，校方亦同時設計簡化版校徽，其設計則省略寫有「博文約禮」四字校訓的絲帶。中大指，簡化版校徽主要用於推廣及傳播渠道，以及在空間較小的平台應用，例如電子宣傳刊物、社交平台、手機版網頁及紀念品等。中大於主題網頁指，「一套靈活、富彈性的校徽系統將有助加強中大品牌在不同平台上的影響力。」

中大已更新校方網頁及其社交平台，FB專頁亦換上新校徽圖片，不少網民湧往留言，有人批評設計欠美觀，「點解變咗山雞？」；亦有網民質疑其刪去校訓原因。截至今日下午4時許，該動態更新帖文近千個互動Emoji符號中，共吸引約200個讚好、200餘個「嬲嬲」。

香樹輝：「博文約禮」已耳熟能詳 唔會唔記得

中大校友及校董香樹輝對換新校徽表示歡迎，認為可與時並進，並有助於社交平台等進行推廣，且中大校訓「博文約禮」耳熟能詳，「中大人個個都識，唔會唔記得」，畢業證書、建築物外牆、紀念牌匾等正式場合亦會以正式校徽示人，以示莊嚴尊重。

他又認為，坊間對新校徽討論多，正好反映中大人的多元並蓄文化，「任何變動，都好難得到百分百同意。」他續說，中大作風向來循規蹈矩，事事謹慎保守，知悉校方曾收集意見，「樣樣都跟足程序。」他亦認為中大近年歷經變化，惟仍然穩守金漆招牌，「希望可以平穩前進，繼續吸收優秀學生。」

劉國勳：校董會無討論過 刪校訓「於禮不合」

同是中大校友、校董兼立法會議員劉國勳則批評，校方改動新校徽前並無諮詢，「校徽係關乎學校形象，但咁大件事竟然自把自為，無在校董會討論，係非常不尊重。」他又指，「個設計靚唔靚就見仁見智」，惟校方從無交代設計總成本及負責的設計師誰屬，欠缺透明度，且公眾反應劣評如潮，認為校方管理層責無旁貸。

劉國勳又認為，校訓代表中大精神，以時尚簡約為由於簡化版校徽刪除是於禮不合，「成件事處理得好差。」

張宇人：中大企業管治做得曳

另一校董、行政會議成員張宇人同樣感到不滿，認為更換校徽事關重大，惟校方並無慎重處理，及給予校董會充分討論，他在今日傳媒報道時始驚悉事件，且事後校方僅提出下周開校董會時簡介，校董可自由選擇參與，「依家管理層兩、三個人就決定，完全係先斬後奏。」他重申，中大的企業管治「做得曳」，需從速問責及改革。

中大發言人於新聞稿則指，校方以近一年時間聆聽不同持份者對中大的看法及見解，與教職員、學生、校友、校董會成員、公眾、本地及國內外合作夥伴等持份者攜手，共同探索中大的特質與價值。在超過2,200名持份者的積極參與下，「大學以這些寶貴意見為基礎，透過更真摰、更完整、更有力的方式呈現屬於中大的故事。」

中大回覆《香港01》查詢時指，校徽以往並沒有簡化版。是次計劃包括正式校徽及簡化校徽，前者保留「博文約禮」校訓，用於正式文件及場合，包括畢業證書、官方信件，建築物標誌等。簡化版供日常應用，包括推廣和傳播渠道，以及數碼平台等。不過，發言人指有關計劃開支，涉及內部商業資料，未能公開。