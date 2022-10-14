張宇人窮追中大改革：校董會主席應空降　特首指派杜絕裙帶關係

身兼中文大學校董的自由黨議員張宇人，正準備在立法會提出私人草案，改革中大校董會組成。他今日（14日）再度撰文，批評現時中大管治架構充滿利益衝突，正副校長獨攬大權，校董會予人被權力架空之感，每年只開三、四次會。平時全由校內管理層組成的行政與計劃委員會，決定人事任命等重大校政，包括正副校長聘任，但該委員會由正副校長主導，卻從無會議紀錄呈交校董會，形容「極有小圈子之嫌」。

張宇人提出三大改革建議，包括校董會主席應由特首委任「空降」，以杜絕任何「裙帶關係」，令新人選可從新角度審視現有管治漏洞 。



張宇人轟校董會少開會 坐低先有文件

張宇人指，現時中大管理制度由校內一小撮人掌權，權力過度集中於正、副校長身上，而不受制衡。自己加入中大校董會14年，發現開會次數不多，很多重要事項被當作雜項、沒經討論就通過；而很多文件開會時才出現，根本沒足夠時間消化，相比之下，其他院校開會密度為每月兩次。

他說在這種情況下，校董會轄下行政與計劃委員會主理著大部分校政，由校長帶領，校董會權力予人架空之感。現有安排下，校董會主席不能「空降」，而是要先成為校董、再被校長帶領的班子票選；司庫一職也由校內受薪人士擔任，經由校長任命，張批評「未免有不公平之嫌及引人詬病」，建議校董會主席一職應由特首直接委任。

倡大幅裁校內委員 由佔大多數減至1/3

張宇人另外建議，大幅削減校董人數至33人，並裁減校內代表至11人，由佔大多數銳減至三分之一，另外三分之二由校外人士出任。而中大共有九所書院，但校董會校內委員一直來自特定四所較早成立的書院，餘下五所書院卻只扮演額外者角色，他建議改為由九所書院輪流派人擔任。