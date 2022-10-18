出獄兩天先慣「安心」　陳皓桓拒移民盼同經歷：今日香港我有責任

已經解散的民陣前召集人陳皓桓刑滿出獄逾一星期，他今日（18日）撰文分享出獄後的感想。陳皓桓指，過去一星期除了要處理家事及私事外，也要重新適應心身變化，包括用了兩天才習慣使用「安心出行」，形容「坐監係有後遺症」。陳皓桓也透露不少朋友建議他移民，他感謝眾人好意，但自己未來想「陪多啲家人」及留港與大家一起經歷高山低谷，「齊上齊落」。



陳皓桓分享出獄後連搭車都「暈車浪」，包括出獄當天由石壁監獄乘坐的士返市區時，除了頭暈和作嘔、甚至出現手腳抽筋、以及全身出冷汗的情況。而且獄中飲食清淡，除了少油、少鹽、少糖，更是少菜、少肉、少飯，因此自己出獄後「不論食乜都痾」，被迫要婉拒親朋好友邀約。就連市區的空氣都要重新適應：「石壁係大嶼山，少車少人，所以空氣非常之清新，但一番黎市區，鼻敏感同氣管敏感就搵左我好多日，要靠食藥先開始慢慢解決到。」

陳皓桓說，坐監期間發生了太多事，包括父親過身、有朋友結婚生子，也都很多朋友離開香港：「心理上有好多嘢都要自己重新適應，件事資訊太多，或太爆嘅，都需要好長時間去消化。」他說由於很久沒在市區生活，見到人來車往，都出現人群恐懼症情況：「頭幾日真係出哂冷汗，兼心跳加速。」

傳媒相繼倒閉感脫節 拒移民：同大家一齊經歷

他指入獄前仍有立場、蘋果等傳媒，但現在看新聞或資訊時都會感到迷惘，形容「好多時都唔明、唔知大家講緊咩」，自覺已經脫節，似是在另一世界感到孤獨。不過就著移民問題，他表示尊重各人離港決定，但「要我移民真係做唔到。」他說自己過去太專注社會運動，忽略了家人，直至父親去世，他更加反思希望未來日子多陪家人，「唔想自己有太多遺憾，而同時重要嘅係責任問題，今時今日香港嘅改變，自己都有好大責任，雖然留下來未必改變到咩，但同大家一齊經歷，做得幾多得幾多，我都覺得好重要。」