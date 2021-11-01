陳皓桓未交民陣資料罰8千　指組織與警合作19年　曾被稱合作伙伴

警方早前稱民間人權陣線為未註冊社團，涉違反《社團條例》，要求民陣提交資料，由於民陣未按時提交，正在服刑的民陣前召集人陳皓恒被控沒有遵從通知規定提交資料罪，案件今（1日）在西九龍法院提訊。陳承認控罪，求情時質疑警方過去19年明知而與未有註冊的民陣合作，更曾被警方稱為「合作伙伴」，如今卻突然要求解釋及起訴。署理總裁判官羅德泉則指，民陣多年來均十分活躍，不提交資料令警方工作延誤，判其罰款8,000元。



被告陳皓桓（25歲），被控一項沒有遵從通知規定提交資料罪，指他於2021年5月6日，在香港，作為民間人權陣線的幹事或在香港管理或協助管理該社團的人，並已獲根據香港法例第151章《社團條例》第15(1)條送達通知，而沒有在指明時限內遵從該通知的規定。

陳皓桓不久前才被控前年參與遊行被加監，之後又被指未交民陣資料，陳求情稱每月被加控覺很累。(資料圖片)

答辯稱匹夫無罪懷璧其罪 官聽不明

身穿印有復仇者聯盟（Avengers）外套的陳皓恒今無律師代表，步入犯人欄時向旁聽人士揮手及比心。被問及是否需要法律協助時，陳指不需要，稱：「因為都唔係啲法律既嘢。」又自言：「求情信係樓下囚室都用半個鐘寫埋。」書記其後在庭上讀出控罪，陳表示：「匹夫無罪，懷璧其罪。我既然懷璧，我認罪。」羅聽罷自言不明白其說法，問陳是否有條件認罪，陳重申：「我認罪」。

2006年成立兩個月後已宣布解散

案情指，民陣於2006年7月註冊成為《社團條例》下的一個社團，並於同年9月知會警方已解散。自此，民陣雖然未再有提交相關申請，但一直保持活躍，其網站及社交媒體專頁亦一直有更新。陳於2018年至2020年擔任民陣副召集人，於2020至2021年成為召集人。

警方發信問為何未有註冊為合法社團

警方於2021年4月21日向民陣及陳等人發出書面通知，要求於5月5日前提供解釋為何一直未有註冊為合法社團等的資料，惟通知因未能送達而被退回。及至同月26日，警方將書面通知副本在旺角警署親手交予陳，陳於5月4日以電郵回覆警方指將不會回答有關問題。

求情稱警曾形容民陣是合作伙伴

陳其後自行陳情指，民陣成立以來，致力為公民社會提供溝通平台，讓廣大市民發聲。民陣在這19年來一直與警方保持合作關係，警方曾稱民陣為「合作伙伴」，時任行政長官梁振英亦指民陣為「朋友」。期間，警方不曾要求或提醒民陣需要註冊成為社團，直到陳於2021年擔任召集人才遭質疑民陣的合法性。

自言每個月被加控十分累

陳續指，民陣早年不註冊是因不認同《社團條例》及《公安條例》，而他們如今拒絕提交資料而是基於此原因。陳最後自言雖每個月都要被加控十分累，但仍要在煩擾中懷抱希望，寄語港人：「一點一滴咁抵消失望，有一天相約我們尋找烏托邦。」

案件編號：WKCC 4427/ 2021