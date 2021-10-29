陳皓桓獄中收警方通知　因民陣未交資料被控違反《社團條例》

警方昨日（28日）因應民陣未有按《社團條例》規定提交資料，搜查與民陣相關的4個地點，包括社民連總部等。民陣前召集人陳皓桓的Facebook專頁今日（29日）發文，指陳皓桓於獄中收到警方通知，就民陣未有提交《社團條例》下相關資料，被控《社團條例》第16條（2）。



消息指，陳皓桓今日在石壁監獄被檢控，星期一（11月1日）下午會到西九龍法院上庭。



根據《社團條例》第16條（2），如任何社團，或該社團的幹事及管理人，沒有遵從根據第15條規定提交資料，一經循簡易程序定罪，可處第4級罰款，即2萬5000元。除非法庭信納，他已盡應盡的努力，以及是由於非其所能控制的原因所致的，則屬例外。

警方今年4月去信指民陣為未註冊社團，涉違反《社團條例》，要求民陣在5月5日期限前提供多項資料。民陣當時回信指根據《基本法》，香港居民擁有結社自由，並強調民陣曾多次警方申請不反對通知書，就遊行集會安排進行溝通，不認為民陣是非法社團，因此不會逐一回應警方的提問。