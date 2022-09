前民陣成員被拒入境英國　關員審問兩日　質疑從未因港示威遭迫害

曾任已解散的民間人權陣線示威活動司儀、擁有美國國籍的社運人士鍾勵君,近日入境英國時被海關審問兩日,期間兩度「驚恐症」(Panic attack)發作。官員又質問鍾勵君多年來有否因為參與示威而與警察有任何麻煩,她回答沒有,最後英國當局拒絕其入境,通知書指鍾承認「從來沒有因為示威遭到香港當局壓迫」,不返回香港只是「社會政治決定」。



稱並非到英國申請政治庇護

《美國之音》本月3日刊出鍾勵君的訪問,她透露近日打算從荷蘭入境英國,她面對關員詢問時稱,擔心自己會面對政治迫害,因此不會回港,但她向官員稱只是到英國旅遊,並已購買離境機票,但關員不相信她入境後會離開,質疑她從未因香港示威而遭受逼害,斷定她不是純粹的旅客(Genuine visitor)。

鍾勵君憶述,第二天回到車站,另一關員希爾要求搜查她的行李,並再次仔細審問她的行程,根據鍾勵君提供的拒絶入境通知書,希爾指鍾確認,她的行李就是她所擁有的全部家當。鍾勵君又指,關員問到她從何時開始參與香港的示威,她回答自2003年開始;關員之後再問到,她多年來有否因為參與香港示威而與警察有任何麻煩,她回答沒有。根據英國當局發出的拒絕入境通知書,希爾指鐘勵君承認「從來沒有因為示威遭到香港當局壓迫」(never been in trouble with the authorities)。

鍾勵君質疑英國當局不公平,稱自己並非申請政治庇護,「我純粹作為一個美國公民,我在香港住了這麼多年之後,我現在不喜歡了,我想離開,我回美國住前我想環遊世界,這可以嗎?當然我當日沒有這樣說,但是我覺得,如果他強調公平,這一點也不公平。」