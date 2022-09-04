前民陣成員被拒入境英國　關員審問兩日　質疑從未因港示威遭迫害

撰文：文維廣
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曾任已解散的民間人權陣線示威活動司儀、擁有美國國籍的社運人士鍾勵君，近日入境英國時被海關審問兩日，期間兩度「驚恐症」（Panic attack）發作。官員又質問鍾勵君多年來有否因為參與示威而與警察有任何麻煩，她回答沒有，最後英國當局拒絕其入境，通知書指鍾承認「從來沒有因為示威遭到香港當局壓迫」，不返回香港只是「社會政治決定」。

稱並非到英國申請政治庇護

《美國之音》本月3日刊出鍾勵君的訪問，她透露近日打算從荷蘭入境英國，她面對關員詢問時稱，擔心自己會面對政治迫害，因此不會回港，但她向官員稱只是到英國旅遊，並已購買離境機票，但關員不相信她入境後會離開，質疑她從未因香港示威而遭受逼害，斷定她不是純粹的旅客（Genuine visitor）。

鍾勵君憶述，第二天回到車站，另一關員希爾要求搜查她的行李，並再次仔細審問她的行程，根據鍾勵君提供的拒絶入境通知書，希爾指鍾確認，她的行李就是她所擁有的全部家當。鍾勵君又指，關員問到她從何時開始參與香港的示威，她回答自2003年開始；關員之後再問到，她多年來有否因為參與香港示威而與警察有任何麻煩，她回答沒有。根據英國當局發出的拒絕入境通知書，希爾指鐘勵君承認「從來沒有因為示威遭到香港當局壓迫」（never been in trouble with the authorities）。

鍾勵君質疑英國當局不公平，稱自己並非申請政治庇護，「我純粹作為一個美國公民，我在香港住了這麼多年之後，我現在不喜歡了，我想離開，我回美國住前我想環遊世界，這可以嗎？當然我當日沒有這樣說，但是我覺得，如果他強調公平，這一點也不公平。」

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