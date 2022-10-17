中大新校徽登場慶明年創校60周年　推簡化版省略「博文約禮」校訓

中文大學明年創校60周年，校方今（17日）宣布，將更新校徽，是創校以來第四次。新校徽不再沿用原有設計的分割用色，改以紫色為單一底色的設計，並指可令當中的「鳳」形態更清晰和靈動；校方另同時設計簡化版校徽，供電子宣傳刊物、社交平台等推廣及傳播渠道使用，構圖上省略寫有「博文約禮」四字校訓的絲帶，但校方未有介紹設計概念，僅指「一套靈活、富彈性的校徽系統將有助加強中大品牌在不同平台上的影響力。」

中大校長段崇智表示，中大於過去60載砥礪奮進、務實前行，中大會與持份者攜手並肩，探討如何在紥實根基上更上一層樓。



中文大學創校以來共更換校徽設計四次，左是最新設計，右圖則是2008年設計版本。(《香港01》製圖)

中大表示，中大向來是廣納不同智慧，文化共融之地，新校徽不再沿用原有設計的分割用色，改以紫色為單一底色的設計，令當中的「鳳」形態更清晰和靈動，亦正好與共融精神互相呼應。據中大主題網頁介紹指，紫、金兩色一直是中大的代表顏色，紫色象徵熱誠與忠耿，金色則代表堅毅與果敢，新校徽的設計上亦將兩色變得更加明亮。

博文約禮出自《論語》

在正式校徽以外，校方亦同時設計簡化版校徽，其設計則省略寫有「博文約禮」四字校訓的絲帶，中大指，簡化版校徽主要用於推廣及傳播渠道，以及在空間較小的平台應用，例如電子宣傳刊物、社交平台、手機版網頁及紀念品等。中大於主題網頁指，「一套靈活、富彈性的校徽系統將有助加強中大品牌在不同平台上的影響力。」

翻查資料，中大校訓為「博文約禮」，校方指，「博文約禮」為孔子之主要教育規訓，其言載於《論語》：「子曰：君子博學於文，約之以禮，亦可以弗畔矣夫。」，由於中大教育方針為德智並重，故採「博文約禮」為校訓。

校方同時設計正式校徽（上圖）及簡化版校徽（下圖），主要用於電子宣傳刊物、社交平台等推廣及傳播渠道。（中大官網截圖）

中大明年創校60周年，校方今（17日）宣布，將更新校徽。（資料圖片）

中大：已諮詢逾2200名持份者

發言人指，校方以近一年時間聆聽不同持份者對中大的看法及見解，與教職員、學生、校友、校董會成員、公眾、本地及國內外合作夥伴等持份者攜手，共同探索中大的特質與價值。在超過2,200名持份者的積極參與下，大學以這些寶貴意見為基礎，透過更真摰、更完整、更有力的方式呈現屬於中大的故事。

中大校長段崇智表示，過去60載學校砥礪奮進、務實前行，現已躍升為亞洲以至全球公認的頂尖綜合研究型大學。中國傳統曆法中，六十年為一「甲子」，代表一個循環，為迎接這個重要里程碑，中大會與持份者攜手並肩，探討如何在紥實根基上更上一層樓，「我們為大學形象注入新氣象，保留傳統之餘使其更易辨識，更切合現代及未來發展，讓中大在全球領先高等院校行列之中有獨特而清晰的定位。」

此外，中大亦推出新標語「凝聚・締造無限」，以短短六字，點出中大是眾多精英凝聚智慧，共同發揮潛能之地。

為加深各界對中大新貌的認識，校方亦推出了相關的資訊網站及短片。由今日起至12月4日，大學亦會在大學圖書館舉辦「迎接六十周年 – 香港中文大學校徽演變」展覽。