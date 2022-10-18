5研發中心靠商品化年賺億元　疫下研發電子手帶、銅芯口罩

政府目前有五所研發中心，負責推動和統籌重點範疇的應用研發，創新科技及工業局局長孫東今日（18日）出席立法會工商事務委員會，表示自2021年至今，共開展160個新研發項目，正進行的項目有360個，得到業界大力支持。五個中心的21/22年度收入約為2.7億元，多個項目成功落地，獲得商品化的收入約為9,490萬元，較前一年增加59%，超出政府訂下的目標。



五所由政府資助成立及運作的研發中心，包括汽車科技研發中心、香港應用科技研究院、香港紡織及成衣研發中心、物流及供應鏈多元技術研發中心、納米及先進材料研發院。孫東表示，中心在研究人才庫下聘用370個研究人員參與研發工作，同時開展實習計劃，安排海內外合適在學科研學生參與實習，深入了解香港科研生態環境，為香港吸納青年人才做好準備。

孫東說，五個研發中心著力與大灣區研究機構及科技企業合作，加強創新資訊交流，促進應用科研成果落地，推動香港發展成為國際創新科技中心。

陳祖恒獲選為工商事務委員會副主席

工商事務委員會今日也進行副主席補選，因為紡織及製衣界議員陳祖恒，獲委任為生產力促進局主席後，辭任副主席一職。選委界議員譚岳衡由「建制派班長」廖長江提名，在無競爭下自動當選副主席。