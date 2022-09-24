孫東落區與青年對話：創科成果基層共享 工作重心資源須下移
撰文：高諾恆
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創新科技及工業局局長孫東今日（24日）落區，參加香港灣仔區各界協會「科普入社區、生活智方便」的活動，親身與中學生對話，又教導長者使用政府「智方便」應用程式。他指現屆政府重視落區和聆聽基層聲音，希望未來政策更接地氣，未來致力把工作重心下移，將科技資源分配到各階層，讓基層感受到創科發展的成果。
孫東致辭時表示，自己是第一次到灣仔區與市民交流，強調中央重視科技普及化，政府會多思考科技資源的分配，與地區保持溝通並給予實際支援，讓基層市民都感受到科技發展成果。他又留意到，現時科技相關的實習及工作職位只有少數中學生受惠，未來會提供更多機會讓中小學生了解本地創科發展，從小培養他們對科技的興趣。
立法會議員蘇長荣則指，中央「十四五」規劃提出香港成為國際創科中心，認為本港一直受產業單一化阻礙，而創科是產業提升重要動力，相信在國家支持及連結香港固有優勢下，香港能創造良好創科產業生態，引來新面貌。
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