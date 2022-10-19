施政報告｜關愛隊設兩輪遴選　民政專員可按需要敲定資助金額範圍

《施政報告》提及設立「地區服務及關愛隊伍」（關愛隊），全港十八區會劃分為不同小區，廣納地區組織和團體成為小區的「關愛隊」，推展關愛活動，例如探訪有需要人士等。



政府消息人士指，初步參考區議會選區劃分小區，每隊關愛隊約10人一隊，合約為期約兩年，由當區民政事務專員擔任總指揮。消息稱，政府將於明年第一季率先在荃灣和南區設立關愛隊，最快今年11月開始招募，目標在明年內擴展至其餘十六區。



消息指，關愛隊的遴選工作分為兩個階段，首先是資格預審階段，確保申請的團體有地區網絡、動員能力以及地區服務經驗； 其後是建議書評審階段，政府將設有內部機制，評審團體提交的建議書，準則包括能否符合KPI，亦會考慮他們額外提出的建議，各區的評審準則應因情況有所不同。



今年4月第五波疫情嚴重時，義工在深水埗逾百幢三無大廈派發防疫包予基層。（資料圖片/呂諾君攝）

設正副隊長 約10人一隊 區區設不同KPI目標

政府消息人士表示，關愛隊以團體為單位，約10人一隊，設有隊長及副隊長，方便政府聯絡及召集關愛隊，有需要時關愛隊亦可自行動員更多人士參與工作。在遴選方面，消息指，承辦關愛隊的組織需要紮根地區，有足夠動員能力、服務經驗及地區網絡，「基本上都係𠵱家係地區做緊嘢（的團體）」。

消息表示，民政事務專員會因應各區情況，制訂不同KPI，例如部份地區需要特別關注少數族裔、三無大廈或長者問題。除此之外，關愛隊需要協助救災，以及配合政府地區工作，例如鼓勵市民接種疫苗等。當局會定期檢視關愛隊工作能否符合KPI，倘關愛隊在沒有合理原因下，無法履行職責，有機會提早解約。

團體在4月五波疫情嚴峻期間，在深水埔街坊福利會向五百戶派發食物及防疫物資。（資料圖片/莫家文攝）

須紮根地區具動員能力 配合政府地區工作

消息指，不同團體一直進行地區服務，政府設立關愛隊希望能擔任主導角色，政府會向關愛隊提供部份資源，同時希望承辦團體動用自己的資源服務小區。消息稱，每隊關愛隊所獲資源按照該區情況，以及機構可動用的資源而定，各區民政專員對區內所需資源「有諗法」，可根據當區KPI，制訂該區關愛隊可獲資助金額的範圍，但如何𨤳定具體資助金額則未敲定，目前亦未能提供涉及預算金額。

至於關愛隊計劃錢從何來？消息人士強調，關愛隊的資源與區議會無關，有關安排容後公布。被問到關愛隊是否需要符合愛國者資格，消息指，關愛隊成員由承辦團體自行尋覓，政府不會干涉。