施政報告｜關愛隊明年初兩區先行　公帑僅資助部分　未談區會改革

特首李家超競選期間已提出在全港18區組建「關愛隊」，今日（19日）《施政報告》公布新進展，明年首季將率先在荃灣和南區成立，並在區內分成多個小隊，之後才逐步在其他十六區組成「關愛隊」。李家超表示，將為「關愛隊」訂定管理架構和操作安排，提供部分資源及訂立 KPI（關鍵績效指標）。



李家超表示，會將全港十八區會劃分成不同小區，廣納地區組織和團體成為小區的「關愛隊」，凝聚各界建設社區，包括青年和少數族裔。「關愛隊」會推展關愛活動，例如探訪有需要人士。不過，李家超未有提及招攬「關愛隊」的方式、管理方式及資源調配等細節。

現屆區議會任期將於明年年底完結，李家超表示，已要求民政及青年事務局聯同政制及內地事務局進行地方行政檢討並作出建議，確保未來安排符合《基本法》及「愛國者治港」原則，提升基層治理效能。