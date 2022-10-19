施政報告︱海外經貿辦「跑數」唱好香港　演說訪問KPI每年2,100次

特首李家超在最新一份《施政報告》中，發表從各部門收集的110項指標。在政治層面，李家超重視「說好香港故事」，以及更準確貫徹落實「一國兩制」。其中，他對《基本法》宣傳推廣活動的次數和參加人數都有明確目標。



加強說好香港故事 駐外經貿辦須見傳媒逾千次

李家超在《施政報告》中大篇幅提及「說好香港故事」，指標中亦有很具體的目標，要求到2024年，內地辦事處須舉辦指定數量的活動，向內地推廣香港的優勢及機遇，相關次數較2022年增加15%。對於海外經貿辦，也有「跑數」要求，相關次數較2022年增加20%：

對內地辦事處的活動數目要求：

- 造訪內地機關或組織不少於3,200次

- 出席活動發表演說不少於270次

- 接受傳媒訪問或舉行簡報會不少於330次

- 參加商貿會議不少於800次

對海外經貿辦的活動數目要求：

- 訪問當地政府及組織不少於2,700次

- 派員公開演說不少於1,000次

- 接受傳媒訪問或舉行簡報會不少於1,100次

- 舉辦座談會、展覽、研討會及宣傳推廣活動不少於1,300次

特首李家超。（資料圖片）

辦700活動推廣基本法 網上瀏覽次數要達2,500萬

此外，政府銳意加強推廣《憲法》及《基本法》，目標是在2024年舉辦不少於700次推廣活動（較2022年增加10%），相關活動的參加人數不少於 90萬（較2022年增加10%），以及網上宣傳的瀏覽總數不少於2,500萬（較2022年增加15%）。