施政報告｜私人參建居屋先導計劃推三地招標4000伙　未必包底回購

特首李家超今日（19日）宣讀任內首份《施政報告》，其中私人參建居屋將「復活」，提出全新的「私人發展商參與資助房屋先導計劃」。消息指，未來「私人發展商參興資助房屋先導計劃」會分兩大類推行，包括在下個財政年度推出3幅土地投標，以及鼓勵發展商改劃私人土地發展，當中前者將提供最多4000伙。

據了解，日後先導計劃的折扣率、申請資格等，將會參考房委會居屋的做法，並強調：「唔會話一定比居屋貴啲」。政府將在2023年首季制定框架，為確保單位質責，其中一個考慮方向是政府不再「包底」回購單位，與之前的參建居屋做法有別。



特首李家超今日（19日）宣讀任內首份《施政報告》，提出全新的「私人發展商參與資助房屋先導計劃」，但港府考慮不「包底」回購，與之前的參建居屋做法有別。（資料圖片）

消息指，未來本港建屋量大，故政府希望透過市場力量一同參與。據了解，政府下個財政年度起將分批推出3幅土地，讓發展商投標興建資助出售單位，並以指定市價折扣率售予合資助人士。據悉，3幅土地預計約提供3000至4000伙，日後或會在賣地條款指定折扣率，選址將有待公佈。

另一個方式，則鼓勵發展商利用私人土地，透過申請改劃興建資助出售房屋。消息指，為吸引私人發展商參與，日後或會提供優惠地價，但有關地價的細節仍要考慮。

港人渴望置業覓得安樂窩，惟本港樓價高企。（廖雁雄攝）

考慮不再回購單位

消息人士透露，考慮到過往有私人參建居屋質素參次，政府的其中一個方向之一，是打算在框架定下規定，房委會不再以保證價格為項目回購單位。

至於日後銷售會否由發展商負責等，消息人士則稱仍要檢視。

九龍灣麗晶花園是私人參建居屋之一，並於1985年落成入伙。（資料圖片）

對任何按揭方式持開放態度

新世界早前已提出在元朗發展「私人居屋」，並使用漸進式按揭供款。據了解，政府暫未對「私人發展商參興資助房屋先導計劃」的按揭方式有定案，強調會留意任何按揭安排，並對各方式持開放態度。

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▼10.19特首李家超宣讀施政報告2022▼

