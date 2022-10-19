施政報告︱大量小組架床疊屋？　李家超：無架構指導只是烏合之眾

特首李家超今日（19日）發表《施政報告》。在下午記者會期間，有記者問到今屆政府在許多政策範疇上都設立「小組」、「督導委員會」等等架構，是否會令行政上更加架床疊屋。李家超回應指，強化管治效能是國家主席習近平的要求之一，又指行政上統籌指揮十分重要，參與的人員再多，如果沒有架構指導，都只是烏合之眾。



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強調領導要在問題早期介入

有記者反映，政府在諸多政策範疇上都成立「小組」、「督導委員會」等架構，如「北部都會區」將會成立新的督導小組、吸引外來資金和人才又要成立小組，但向財庫局、商經局等部門的官員查詢詳情時，後者都反映「不知道」，因此心生疑問，成立那麼多小組，最終會否都是由司長負責，最終架床疊屋、「因快得慢」。

李家超指出，的確有提出不少架構建設，在施政報告第3章中，已提出要着力提高治理水平，「第一點就是提及治理體系，因為你縱然有人、有方法，但沒有一個架構、一個組織將他們的力量凝聚起來，沒有指導，是很難成事的，只是烏合之眾。」

他認為，在一個領域、一個治理體系中，只要對工作有利就會要求去做。所以李家超指，完全明白到記者所提及的現象，所以除了治理體系，也要配合治理能力和治理效能才有作用，單一元素不能產生積極作用。「所以我強調了，領導要主動介入，領導要在問題之前或初期，就要發揮指導作用，還要互補長短，有團隊精神。」

此外，李家超指會在團隊工作的過程中設立不同指標，不會是單一，「很多政府都流於只講結構，但就忘記了能力和治理效能。」他強調三者是一環扣一環，都要發揮力量。