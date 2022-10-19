施政報告｜重組扶貧委員會　研究檢討最低工資機制　檢視政府外判

香港是全球最長壽城巿，安老院舍人手短缺驚人。特首李家超今日（19日）在施政報告2022提出，明年將推出特別計劃，適度容許輸入安老及殘疾院舍護理員，且會放寬輸入比例。政府將全面檢視院舍員工技能及資歷要求，政府消息人士稱，未來五年額外資助超過1,700名學生修讀護士訓練課程，已與提供有關課程的院校接洽，學員可免全期約20萬元學費，但畢業後在福利界服務最少三年。



扶貧方面，李家超指已要求政務司司長重組扶貧委員會，研究和識別其他精準扶貧的目標群組，政府消息人士稱，除劏房戶以外，其他基層有需要人士亦可能是精準扶貧目標。同時，政府會推出多項改善勞工權益措施，包括邀請最低工資委員會就如何優化法定最低工資水平的檢討機制作出研究，包括檢討周期。



李家超又指，政府將以身作則，進一步檢視政府外判服務合約中聘用非技術員工的安排，包括員工薪酬待遇及相關監察機制，明年第一季將完成檢討。



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要求政務司司長重組扶貧委員會 研究和識別扶貧目標群組

李家超在施政報告提出，本屆政府策略是精準扶貧，將資源投放到最需要幫助的人身上。他舉例指，在9月展開的「共創明『Teen』計劃」聚焦幫助2000多名、尤其是住在劏房的初中學生，獲社會正面回應。政府會總結計劃成效，探討未來發展方向，包括考慮增加名額和擴大目標群組等，而他亦已要求政務司司長重組扶貧委員會，研究和識別其他精準扶貧的目標群組。

▼10月19日 施政報告提出將社會房屋轉為「簡約公屋」▼



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研優化最低工資包括檢視檢討周期 是否一年一檢未有方向

李家超在施政報告表示，政府會邀請最低工資委員會就如何優化法定最低工資水平的檢討機制作出研究，包括檢討周期、如何提升效率，以及在最低工資水平和維持經濟發展等元素取得平衡，向政府作出建議。同時，政府會進一步檢視政府外判服務合約中聘用非技術員工的安排，包括員工薪酬待遇及相關監察機制，明年第一季將完成檢討。

目標最長12周內批出破欠基金特惠款項

至於打工仔遇老闆無力支付薪金的最後保障「破產欠薪保障基金」，政府會改善破欠基金程序，包括由基金提供法律服務，協助僱員向無力償債的僱主提出清盤或破產呈請，加快向受影響僱員發放特惠款項。政府消息人士稱，目標是最長在12周內批出有關特惠款項。

針對多個行業人手不足，政府會邀請僱員再培訓局研究提升每日再培訓津貼額和為半天課程提供津貼，在明年第一季或之前落實。

▼施政報告公布改善民生政策和措施▼



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未來五年額外資助超過1700名學生修讀護士訓練課程

針對安老院舍人手不足情況，政府會在未來五年額外資助超過1700名學生修讀護士訓練課程，他們畢業後在福利界服務最少三年。此外，施政報告提出，明年將推出特別計劃，適度容許輸入安老及殘疾院舍護理員，且會放寬輸入比例。

免全期約20萬元學費 畢業後須在福利界服務最少三年

政府消息人士稱，相關課程部份有計劃資助，包括都會大學每年200個名額，而由2023/2024年度起至2027/2028年度，合共增加約1700個名額，除都大外，包括東華學院及明愛專上學院。消息人士又稱，學員可免全期約20萬元學費，但畢業後在福利界服務最少三年，否則可被追回資助。