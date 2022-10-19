施政報告｜李家超強調必須講好「一國兩制」　明日大嶼會繼續推進

特首李家超今早（19日）宣讀任內首份《施政報告》，涵蓋經濟、民生、政制等多個範疇，最受注目的包括公務員「鐵飯碗」不保、加快建屋進度、縮短公屋輪候時間、新鐵路交通基建規劃等。



李家超下午見記者，進一步講解《施政報告》詳情，並回答記者提問。



李家超在開場白引用國家主席習近平「七一講話」中的「四點希望」，指第一點就是要提升治理水平，因此這份《施政報告》針對治理體系、能力、效能多做工夫，增強發展動力。

談到競爭力，李家超表示在國家整體清晰定位下，香港能發揮優勢，而《施政報告》建造八大中心，利用香港優勢加上背靠祖國聯通世界優勢，以增加競爭力。他提到北部都會區將是香港發展新引擎，有無限機遇。醫療系統方面，李家超指基層醫療系統可幫助港人維持健康，關愛共融。

青年是香港未來，《施政報告》為青年提供發展空間，增強競爭力。另外他亦邀請各界代表講好香港故事，亦邀請外國人士來港，了解不同環境措施和優勢，向他們講述香港強項及不同吸引力。

土地方面，李家超指競選已講過要提質、提速、提效，《施政報告》決心將輪候公屋時間由6年減至4.5年。簡約公屋方面，以貨櫃屋、組裝合成為藍本，由政府主導、出資、興建，最高相信可有10多層。以5年周期計，預計總體可有15.8萬公營房屋供應，較上個周期的10.5萬大增差不多一半。

在供應增加之下，李家超期望加快上樓計劃，特別是劏房環境差，可以讓他們加快上樓。此外亦果斷決定出售資助房屋最低面積為26平方米，但2026、27年度落成的物業已開始程序，很難再改動，期望以後居住環境可以「住大啲」。他表示各部門已經識別到起碼1.2萬個公屋單位，讓部份劏房戶提前3至18個月上樓，做法是在某些地盤分期建好就入住，又透露政府已經找到3幅地進行有關計劃。

私樓方面要確保供應穩定，5年內推出7.2萬個私樓單位，10年希望提供13萬伙。

土地供應方面，要加快「生地」變成「熟地」的過程，要修改法例，由平均13年減至7年，小型地皮由6年減至4年。市區重建，強拍門檻會下降，50至70年樓齡物業由八成降至七成。長遠來說，要加快做地，重奪失去的主動權，建立土地儲備。

《施政報告》的新措施是「搶企業、搶人才」政策，李家超形容做法破格、主動及聚焦，從幾方面出發，包括設立引進重點企業辦公室，制定企業名單，建立策略性產業。過程中會充份考慮要對香港整體發展有策略性幫助及影響，對針的是龍頭企業，要對香港地位發展有幫助。

政府亦會在外成立專組和海外職貿辦，親身主動接觸有興趣來港的人，提高主動性。至於高端人才通行證計劃，針對的是年薪250萬元的高端人才，涵蓋全港百強大學，只要5年內有3年工作經驗即可。優化現有人才計劃，首先針對人力短缺工種，年薪200萬元，不需要證明在港招聘難，就可直接聘請他們來港。科技人才方面，原本要求在科學園或數碼港的科技公司，招聘外國人才時亦要聘請本地人才，但未必請到本地人，所以計劃不理想，於是《施政報告》撤銷有關本地人的規定。

外國專才受聘來港，即時批出3年工作簽證。合資格人士成為永久性居民後，可申請退還買樓的額外印花稅，與一般永久性居民看齊。

▼10月19日 施政報告2022年重點▼



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中央廣播電視總台問，《施政報告》有哪些措施融入國家發展大局，另問到報告內有大量引進人才措施，對次成效有甚麼期待。

李家超回應指，《施政報告》設立融入國家發展大局督導組，特首為首長，與3名副司長一起制訂進一步打通人流物流資金流的政策。他表示，3名副司長分別負責3個方向，帶領轄下政策局發揮入國家發展大局的政策。

李家超說，二十大報告支持香港發展經濟改善民生，解決深層次矛盾，七一講話成為政策藍圖，正正符合二十大精神。

對於搶人才成效，李家超強調香港本身有吸引力，好多方面是世界第一位，經歷由亂到治，再加上政府有新手段招聘人才，以及積極的產業政策，相信可以達成目標。他說香港要告訴人自己的優勢，有信心可以吸引海外人才。

TVB提出「香港投資管理有限公司」是否會像新加坡淡馬錫，是否會孵化獨角獸企業，將來能否做到自負盈虧。此外北部都會區似愈來愈多部組負責，小組是否都是司長，會否因快得慢。

李家超回應指，香港已有產業政策，專注高端高增值產業，再者政府在不同架構配置吸引人才手段，相信對整體發展有利。至於選擇哪些企業來港，李家超表示會審慎，雖然來不來由董事局做決定，但強調主導權在政府，會審視哪些企業最有潛質、對香港最有利，整體決定會以香港整體利益為依歸，不會只着眼於賺錢。

他說，會着力提高治理水平，提到習近平七一講話亦提到要提高治理能力，要從效能着手，又表示縱然有人有方法，但無指導亦好難成事，「只係烏合之眾」。

至於政府在不同範疇設有不同架構，李家超認為有治理體系和效能配合才有作用，領導官員要在問題早期主動介入，要發揮指導作用互補長短，因此設立不同指標。他說政策一環扣一環，要多面發揮力量。談到110個KIP指標，李家超說不是整個政府的指標，每個局都會制訂自己的指標。

▼10月19日 李家超公布上任後首份施政報告▼



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南華早報問到措施會吸引甚麼公司來投資，招攬人才計劃似新加坡，是否抄襲其他城市的政策。

李家超回應指，如果要吸引公司來港，就要幫助公司，例如政府決定甚麼行業容易拿到資金，強調政府會有選擇，而財政司會領導這一方面。李說，最重要的不是看經濟回報，而是如何發展投資以增加香港吸引力，讓人們知道香港有多強。長遠來說，希望聚焦科技公司，如不科技公司，也會看對香港有價值的公司。

李家超說，所有地方都有政策吸引人才，他審視各地和香港的情況，因此選擇百大學校，以短時間吸引人才來港，增加競爭力，又指會每年監察成效並調整政策。

檢疫措施方面，李家超指會容許舉辦更多活動，放寬程度要視乎香港狀況。

經濟日報問樓市減辣傳聞，以及引進重點企業辦公室的詳情。

李家超說，會度身訂造引進企業名單及措施，設五項安排如讀書、住宿等，會按照企業不同情況而有所不同。李家超指香港往往喜歡和他人比較，但不應妄自菲薄，措施要切合香港情況，強調香港本身有吸引力，「吸引力係我哋嘅DNA嚟 ，DNA唔會改變」。

▼10月19日施政報告2022年公布鐵路及運輸項目藍圖▼



政府新聞處提供圖片

有線問到如何留住本地人才，以及外地人才買家工花稅退稅及明日大嶼進度。

李家超指，今次措施是為海外來港人才而設，只要成為香港永久性居民就能退稅，希望措施可鼓勵留港發展，落地生根，但不希望炒賣，要做到平衡，認為措施合理。

《施政報告》有留住及培訓本地人才的措施，李家超舉例如教育範疇中專上教育和職專教育，都是培育及挽留本人才，而增加資助及資歷階梯，讓他們在港事業有成。

深圳衞視提到大灣區計劃有甚麼目標，有甚麼區域性合作計劃。

李家超說大灣區發展有多個層面，在領導層面包括設立融入國家發展督導組，制定策略方案，建立領導與領導之間的聯繫，又指很多開放性、開創性的建議，都要高層同意，才能提升效率和成果。

與深圳聯繫方面亦有很多工作範疇，大家有共同目標，例如河套區就有不少合作。至於香港和深圳前海、廣州南沙，都有不同合作發展計劃。

▼10.19特首李家超宣讀施政報告2022▼



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港台問如何留住人才，如何評估吸海外人才的成效，以及公屋縮減輪候時間如何落實。

李家超說吸引人才是具野心的，同時亦是現實的，要5年內實行到，相信政府團隊，「唔使等6年」。他說，人們去其他地方，有些因個人原因離開，但香港具有吸引力，他想創造香港的未來，讓人們發展。李家超說目標很高，要令香港成為更宜居城市，要有好的醫療制度，亦要令香港可以更成功，可以建立企業。他說香港有強大DNA，多年來建立了很多東西，令香港成為創科都會，希望「我哋一起，會令事情快啲」。

他說政府會建屋，如私人發展商參與會興建得更多。

點新聞提出，特首政策組的詳情和選拔準則如何，110個KPI指標的詳情，以及地區關愛隊職能否會與區議會重疊。

李家超說特首政策組今年會成立，人選已「心裡有數」，多方面人才都有，亦瞭解香港情況、民情和民意，同時亦充份熟悉國家發展及政策，亦有國際視野，人選會盡快公布。

李家超說，上任時已設立「紅隊」，除了檢討、比判政策，更重要的是文化改革，要為政策做最壞的準備。

李家超認為KPI指標有作用，可監察進度及成果，當中有客觀因素。他說最重視的是KPI土地房屋方面，例如簡約公屋，而過程中的修例工作必須按設定目標進行。

區議會和關愛隊方面，李家超說要求民青局及政制局研究，並提出建議，關愛隊和地區行政有關係，但不是非常規限，無論將來是哪種結構及方式，應該對沒有大影響。他說會首先成立兩區的關愛隊，以了解實施情況，再推展到全港18區。

明報問到簡約公屋會否常態化，計劃是否會終結，以及會否聽取2019年修例風波後被捕青年的意見。

李家超說，今次新推出的簡約公屋，《施政報告》解釋了，現有的房屋供應計劃，10年後可滿足社會需求，問題是供應時間不平均，因此推出簡約公屋以填補空缺，希望為等上樓的市民盡量提供更多房屋。他說，簡約公屋可增加3萬伙供應，令整體建屋量增加五成。長遠來說，李家超強調要找到超過需求的土地，令10年後大家已經有足夠房屋上樓。

李家超認為，簡約公屋是破格思維，感謝團隊及公務員同事，希望可以成功，滿足市民的要求。

至於犯事青少年，李家超表示只要改過自新，都可以成為對香港有用的人，強調習近平亦提到要維繫和諧穩定社會。他說，只要遵守《基本法》，大家理念一致，任何希望建設）家園的守法的人都會歡迎。

CNA問到劏房時間表。

李家超說深切要求處理劏房，又指有劏房戶等待公屋上樓等了3年，如果公屋供應更有效率，就有更多人不用住在劏房。至於有人住在市區劏房，而這些人本身無資格申請公屋，李家超指可能要住得近工作地方，背後有其他原因。

鳳凰衞視問李家超如何看待習近平提出的「中國式現代化」。

李家超回應指，二十大到國家要建立強化的現代化，李家超對此非常鼓舞，又指《施政報告》有相關的本地舉措。他說現代化主要是指科技方面，香港在這方面有明確地位，在創科方面及其他現代化發展有一整個全面政策。

李家超說，要把整個科技研發產業落地，同時更要商業化發展，才可以做到現代化。他提到河套區會與深圳市合作，會有專項發展，做到創新亮點。

李家超表示，《施政報告》充份考慮習近平七一講話中的四點必須和四點希望，是《施政報告》的思路方向，香港有獨特優勢，背靠祖國，聯通國際，在中國式現代化過程中，香港會盡量發揮所有力量。