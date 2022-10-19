施政報告︱「特首政策組」已有人選　冀「紅隊」協助政府居安思危

特首李家超今早（19日）發表任內首份《施政報告》後出席記者會。李家超被問到「特首政策組」及「紅隊」的實行細節，他坦言，政策組人選「心裏有數」，透露人選熟悉香港、國家、國際形勢；他期望「紅隊」可以推使政府檢討政策，居安思危。



他亦被問到「十八區關愛隊」是否與區議會有關連，會如何調配資源予「關愛隊」 ，他稱「關愛隊」不受地區行政規限，了解荃灣及南區的實行情況後，會再其餘16區推行「關愛隊」。



為完善治理體系，李家超提出於今年內成立「特首政策組」，提升政府對長遠和策略性議題的研究和倡議能力；引入「紅隊」（Red Team）概念，扮演批判、反對的角色，協助全面檢視決策和執行計劃的效果；及推出「十八區關愛隊」，推展關愛活動，例如探訪有需要人士。

李家超表示，心目中已有「特首政策組」適當人選，透露人選來自三方面人才，首先為熟悉本港情況，了解民情民意。第二方面是充分熟悉國家發展及政策，他解釋指：「國家畀我哋嘅機遇最大，同埋係最強後盾，所以要知道國家發展方向、策略，令香港喺整個過程獲得最大得益」。第三方面是擁有國際視野，指世界處於百年大變局，需要掌握香港的機遇及面對風險，協助政府制定相應政策。他表示，會盡快公布人選。

至於「紅隊」實行細節，李家超指，這不是他首次提出「紅隊」概念，而「紅隊」的實際作用主要為檢討、批判政策初步思考外，更重要的是達到「文化改革」：「要居安思危，作最壞打算準備，360度考量（政策）。」他形容，「紅隊」是一個優化的過程，指任何制度也有學習階段，「沒有最好，只有更好」。

區議會改革要民青局、政制局仔細研究

他強調，「十八區關愛隊」與地區行政並無直接關係，主要由地區民政專員統籌及主導，內容只涉及服務和關愛活動。至於區議會改革，他表示會要求民政及青年事務局，及政制及內地事務局仔細研究，並提出建議。