施政報告︱不提「留人才」？李家超：香港有強大DNA　可夢想成真

特首李家超在今年《施政報告》中，提及香港過去兩年勞動人口流失約14萬人，並提出多項吸引外地人才的新措施，涵蓋稅務優惠、行政便利等，但在「留住本地現有人才」上未有明顯提及。李家超在記者會中回應指，報告內也有提及要鞏固教育水平，向大家展現香港的未來願景，令大家都願意來港或回來香港，更形容香港有「強大的DNA」。



▼特首李家超首份施政報告懶人包▼



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強調專上教育、職專教育

有記者問到，既然特首都承認香港勞動人口過去兩年流失14萬人，但《施政報告》內的措施似乎都是集中在放寬非本地人才來港，卻沒甚麼提及如何留住本地人才。

李家超強調很重視本地人才，舉例指《施政報告》內有多個範疇內容都相關，希望留住及培訓本地人才，例如在教育方面，特別強調專上教育、職專教育如何培育及挽留本地人才，政府會增加課程、資助、資歷階梯，讓不同人可以按照自己的實際情況發展，邁向事業有成，向理想進發。政府亦在職業培訓、實用課程上都有所設計。

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令香港「值得回來」

隨後再有記者追問，流失的勞動人口之中有不少都是移居海外，有何具體方法吸引他們回港。

李家超表示港人前往其他地方，在每個歷史階段都會發生，亦各有自身的原因，政府的做法是令香港更具吸引力，令人們覺得「啊，這是一個我想來／回來的地方」，因此他會做的是創造一個好的未來，讓人們的商業、教育規劃得以實現，「目標是很高的，但我會邁向這個目標，正如《施政報告》所說，我們會令香港成為一個更宜居的地方，有更好的醫療、安老、有更好的生活環境，不止是房屋……我們會令香港變成一個地方，其他地方的人都會知道適合營商。」

他更指：「我已經說過，我們香港自身有很強大的DNA，因為地理位置、人口、教育、勞動力，這些事我們過去多年已建立起來，香港已經是國際金融中心、航運和貿易中心、東西薈萃的吸引地方、資訊科技集中地。我們可以新增更多的事物，在這個本身已很強的DNA中，相信我們一起做這些事，令香港成為更好的地方，做得更快，（說好香港故事）聲音更響亮、目標更易達到。」因此他認為，只要做好《施政報告》上的政策，香港就是一個值得前來或回來的地方：「這是一個地方，讓他們的夢想成真。」