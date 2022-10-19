施政報告︱李家超強調樓市要有穩定供應：唔希望見到樓價大上大落

特首李家超今日（19日）早上發表任內首份《施政報告》，下午舉行記者會後，晚上再出席電視論壇，進一步回應傳媒的提問。



今次《施政報告》涵蓋多個方面，預計電視論壇將重點提及房屋政策、人才政策及公務員KPI改革等方面。



首節集中在房屋土地上，尤其新提出的「簡約公屋」計劃。李家超指，長策10年房屋供應有「頭輕腳重」情況，始終短期內也要有方法讓等候公屋、住在不適切居所的人上樓，亦因如此要用政府主導的方法，因此這是急切的措施。他指，當然人人都想住好一點，但有些市民面對的環境是「日日漏水、空氣唔流通」，這些人不應再等，有簡約公屋已經很好，他和一些基層市民溝通過，市民的看法也是這樣。他強調政府的數字透明，傳統公屋的輪候時間也會一併公布，不存在「做靚盤數」的問題。

此外，李家超指簡約公屋「邏輯上不會是永久方法」，因為政府十年長策目標中，公營房屋單位需求是30萬，但已覓得可供應36萬單位的土地，因此稍後理論上會有足夠單位。「到時需唔需要，就到時先決定。」

至於私樓，李家超表示不希望樓價大上大落，但政府可以提供一個穩定的供應，讓大家可以計算到自己能力，而長策內10年私樓需求是13萬個單位，首5年已可提供7.2萬個單位，希望市民可以有所預算。

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第二節開始繼續問房屋問題。現時已經有非牟利機構營運過渡性房屋，簡約公屋有甚麼分別？

李家超表示，簡約公屋市區和非市區都有，目的是讓正在排隊多年的輪候者更早上樓。他感謝NGO的用心，而建屋等工序政府熟悉，因此可以更快、更多，可以興建更高層，面積亦較大，租金亦是現時同區公屋的九成。

李家超強調過渡性房屋有價值，會繼續支持這2萬多個單位。他說，團體如有心提供現時過渡性房屋的服務，政府亦可以考慮，再次感謝NGO的用心。

至於110個KPI指標，李家超說有不同指標，特別是房屋方面，指標既有質亦有量。他說KPI可以監察進度，如發現未達標可以盡早介入。另一項是文化改革，令部門重視目標，要做到「以結果為目標」，如無法達到就要看理由，有人失職就要問責，如有其他阻礙則要想辦法解決。如果負責官員不積極、躲懶，當然要負責，強調公務員方面有改革，如有違規會及時紀律處分。

他說自己會負責，「首先我向市民負責，向中央政府負責，如果達唔到指標我係會內疚嘅」，指無論如何都要達到市民覺得受惠的結果。

▼10月19日 施政報告2022年重點▼



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被問到「由治及興」是否也有KPI，李家超強調指標改革，不應該「泛指標化」，只追求指標有時會有反效果，有時亦有些指標本身有矛盾，所以大家要放開懷抱去看，現時最重要的是建立穩固基石、牢固安全基礎、增強憂患意識、建立適合香港的共同價值觀等。最重要的，是在鞏固好基礎後有競爭力，才可以「上擂台同人比賽」。

被問到「紅隊」選人準則，李家超指這是他過往在一些有軍事背景的人身上學回來，因為人總是有盲點，可以由其他人提出弱點，再作補充。更重要的，他認為這是一個文化上的改革，要精益求精和有底線思維。他認為無論是否有相關經驗的人月，都可以當「紅隊」，爭取每日進步。

對於留住本地人才，李家超重申在教育、職訓方面有很多工作，而港人離開香港原因很多，只要香港是個好地方，他們自然會願意回來，有些人「有比較」之後，才知道香港的好。

▼10月19日施政報告2022年公布鐵路及運輸項目藍圖▼



政府新聞處提供圖片

問到有沒有復和時間表，李家超表示要有法治概念，如果有人犯法而又履行判刑等法律後果後，「係好應該幫佢」。李家超說，政府對更新工作很重視，紀律部隊很樂意幫助更新人士。

李家超說，要集中精神朝着「由亂到治，由治及興」，以發展為硬道理去處理事情。他稱立法會已經以事論事、以政論政，但未探索到「愛國者治港」原則下的最終辦法，讓行政立法更有協同效應去提升效益。他說前廳交流會就是這一個嘗試。

搶人才要搶得贏其他地方，李家超說，絕對不是「有麝自然香」，引入重點企業會有度身訂造的計劃，有很多配套如稅務、土地、家人入學等方面。人才會看有沒有發展機會，以及來港後生活情況，以創科為例有「創科斗室」，亦有家人的配套。他表示任何事都有「關鍵數目」，超過之後就會幾何級上，吸引人才方面亦希望衝破「關鍵數目」。

最近Avril Lavigne取消香港演唱會，對於防疫安排，李家超強調與其他地方有差異，表示不能忽略疫情數字仍高。他說重視香港競爭力，但要取得平衡，因此盛事會有針對性方案，確保可以舉辦。他說不能只看一個利益，而忽略高危人士的風險。

李家超重申不希望防疫政策反反覆覆，又指曾經來港的內地專家梁萬年亦說過，現代科學無法講到時間表，調政府是有目標，但做得不穩妥會將這條路破壞。

李家超說專家意見未必完全一致，對於不同的醫學觀點並不出奇，強調「醫學專家就講醫學嘅嘢啦，醫學專家講商業嘅嘢呢」，這樣就未必要聽。