施政報告懶人包｜簡約公屋+搶人才+交通補貼　貼身重點一文全看清

【施政報告2022】特首李家超今日（19日）發表任內首份施政報告，施政報告2022在土地及房屋政策方面提出多項目標，政府會利用短期內未有發展計劃的政府和私人土地，以標準簡約設計和「組裝合成」快速建成「簡約公屋」；至於搶人才及引資著墨亦多，同時包括研建新鐵路等民生相關議題。以下一文整理李家超施政報告發言重點及貼身政策，經濟、房屋、基建、打造智慧香港、民生福利等全看清。



▼10.19特首李家超宣讀施政報告2022▼



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▼10月19日 施政報告2022年重點▼



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搶人才

．合資格外來人才成為香港永久性居民後可申請退還在港置業已繳付額外的印花稅；合資格外來人才註如在今天或以後在港置業，可於居港七年並成為香港永久性居民後，就其已購入並仍然持有的首個住宅物業申請退還已繳付的買家印花稅及新住宅印花稅

．推出「高端人才通行證計劃」，為期兩年。合資格人才包括過去一年年薪達港幣250萬元或以上的人士，以及畢業於全球百強大學並在過去五年內累積三年或以上工作經驗的人士

．「高端人才通行證計劃」未符工作經驗要求但最近五年內畢業的百強大學畢業生亦可獲發通行證，每年上限10 000人。計劃將於推出一年後檢討

．放寬「一般就業政策」和「輸入內地人才計劃」，如僱主引入人才的職位屬「人才清單」表列的13項本地人才短缺的專業，或招聘的職位年薪達港幣200萬元或以上，無須證明本地招聘困難，可直接提出申請

．取消「優秀人才入境計劃」年度配額，為期兩年，同時優化審批程序，以吸引更多世界級優才來港

．放寬「非本地畢業生留港╱回港就業安排」，將逗留期限由一年延長至兩年，方便他們留港╱來港工作

．優化「科技人才入境計劃」，撤銷科技公司在計劃下輸入外來人才時必須增聘本地僱員的規定，以加快輸入人才的步伐

．成立「引進重點企業辦公室」，由財政司司長帶領，專責向內地和海外的重點企業提供特別配套措施和一站式服務，制訂特別配套措施，包括土地、稅務和財政等方面，為這些企業的人員提供一站式配套服務，例如申請簽證、子女教育安排等

．成立「人才服務窗口」，由政務司司長領導，專責制訂並統籌招攬內地和海外人才的策略和工作，以及向來港人才提供一站式支援

▼施政報告2022重點之一搶人才，推動創科▼



覓地用地

．全力推進「北部都會區」建設，區內已開展多項大型發展項目，政府會在不同環節提量、提速、提效、提質，將大型項目「生地」變「熟地」由過去需時十多年大幅壓縮一半時間

．全力推進古洞北╱粉嶺北、洪水橋╱厦村及元朗南等已啟動工程的大型項目。大部份其他發展項目已展開規劃，包括新田科技城。目標是五年內為所有發展項目啟動收地程序，十年內完成平整新發展土地和落成新增單位各四成

．提高發展密度， 善用「北部都會區」土地資源，採用較高地積比率，住宅用地會以最高地積比率6.5倍為指引（較早期新市鎮如沙田的5倍為高），而商業用地則為9.5倍

．開發產業用地 ， 未來五年產業用地將陸續推出，包括新田科技城內的落馬洲河套地區有三棟大樓正在興建，部份河套用地明年起招商引資；河套地區以外的首批新田創科用地，則於2024年動工；洪水橋和元朗一帶的物流及新興工業園首批工業大廈用地將於明年起推出；洪水橋╱厦村新發展區定位為現代服務業樞紐，毗連洪水橋站的商業用地亦會在2026年完成平整

增加房屋供應

．推出全新「簡約公屋」，未來五年興建約30 000個單位。輪候傳統公屋三年或以上人士可申請入住「簡約公屋」提早上樓，以家庭為優先。入住人士可保留輪候傳統公屋的位置，之後遷入傳統公屋

．結合「簡約公屋」和傳統公屋，令未來五年（2023-24至2027-28年度）公營房屋總建屋量較上一個五年期（2022-23至2026-27年度）大幅增加約五成

．輪候公屋時間即時「封頂」，目標是結合「簡約公屋」和傳統公屋總供應量，將現時約六年的輪候時間「封頂」，在四年內（即2026-27年度）降至約四年半

．新建單位面積「封底」，所有於2026-27年度起落成的資助出售房屋一般實用面積不少於26平方米，新落成公屋（一至二人單位除外）一般室內樓面面積不少於同等水平

．未來五年推出足夠私營房屋土地，以滿足《長遠房屋策略》估算需求，穩定私樓供應

．善用市場力量，提升公私營協作，推出先導計劃鼓勵私人發展商參與興建資助出售單位

．加速造地，長遠建立土地儲備，掌握土地供應主導權

．繼續與民間協作，落實已規劃約20 000個過渡性房屋單位

．使用「組裝合成」提速，建議房委會規定所有在第一個五年期新落成的公營房屋項目採用「裝配式設計」，並在合適項目採用「組裝合成」；至第二個五年期，不少於一半項目採用「組裝合成」。房協亦會在更多公營房屋項目採用「組裝合成」

． 推出全新「私人發展商參與興建資助房屋先導計劃」，在下個財政年度起分批推出三幅土地，讓發展商投標興建資助出售單位，以指定市價折扣率售予合資格人士。先導計劃亦鼓勵發展商申請改劃其擁有的私人土地興建資助出售單位

私營房屋政策

．加快業權統一以利老舊市區重建 — 建議放寬申請強拍門檻，樓齡達50年或以上但少於70年的私人樓宇門檻由八成業權降至七成，樓齡達70年或以上則降至六成。位於非工業地帶的工廈，如樓齡達30年或以上，門檻降至七成業權

．未來五年準備好可興建不少於72 000個私營房屋單位的土地，通過賣地及鐵路物業發展推出市場，再加上市區重建局及其他私人發展項目，整體供應將多於估算需求

．除了穩定私營房屋供應外，亦會透過提供「居者有其屋計劃」、「綠表置居計劃」和「港人首次置業」（「首置」）等資助出售房屋，實現市民置業願望

▼李家超首份施政報告涉不同政策新篇章▼



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基建政策

．「北都公路」，建打通新界北的東西脈絡，由西邊的天水圍途經新田連接東邊的古洞北，提升「北部都會區」的運輸容量

．「沙田繞道」 ，開通一條新南北幹道連接大埔及西九龍，為新界東居民提供更快捷途徑前往市區，紓緩吐露港公路的交通壓力

．「將軍澳─油塘隧道」 ， 興建將軍澳第三條公路隧道，配合將軍澳第137區的未來發展，加強對外連接

．「港深西部鐵路」， 連接洪水橋和前海，便利港深往來，促進香港與大灣區融合發展、互聯互通

．「中鐵線」， 興建第12條鐵路線，由元朗錦田途經葵涌連接九龍塘，紓緩屯馬線的載運壓力

．「將軍澳線南延線」 ， 把將軍澳線向南延伸至將軍澳第137區，優化該區的交通配套

．加強創科基建設施 ，落實港深創科園的建造工程，同時加快「北部都會區」新田科技城發展，正規劃東鐵線科學園╱白石角站，目標是在2033年或之前開通

▼施政報告就規劃醫療服務提出新政策▼



民生福利

．「公共交通費用補貼計劃」再次延長六個月，即由今年11月1日至明年4月30日期間，政府會繼續為市民每月超出200元的公共交通開支提供三分之一的補貼，以500元為上限。

．全面檢視現行環境衞生法例的權限和罰則。首階段建議提高亂拋垃圾和店鋪阻街等罪行目前1,500元的定額罰款，在今年內諮詢立法會，其他法例修訂建議將於明年年中提出

．美化公共空間、優化街道景觀，包括種植花木、美化路牌、改善街道設施等

醫療服務

．優化長者醫療券計劃，容許夫妻共用醫療券，並擴大適用範圍至「認可醫療專業註冊計劃」的聽力學家、營養師、臨床心理學家和言語治療師，以及經專業評定並提供的醫療設備，例如助聽器等

．實施為期三年的先導計劃，把現時每年2,000元的醫療券增至2,500元，長者使用至少1,000元醫療券於預防疾病和管理健康等特定基層醫療用途後，增添的500元會自動發放至其戶口作該等用途，以鼓勵長者更有效使用基層醫療服務

．增強中醫藥角色，政府資助中醫藥門診服務的名額由每年600 000個增加三分之一至800 000個，同時加強地區康健中心的中醫藥服務

．推出為期三年的「慢性疾病共同治理先導計劃」

▼施政報告公布改善民生政策和措施▼



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▼9月26日 入境檢疫「0+3」實施首日機場抵港層情況▼



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打造創新科技中心

．促進科研成果商品化，設立100億元「產學研1+計劃」，由明年開始以配對形式資助不少於100支有潛質成為初創企業的大學研發團隊分兩期完成其項目

．促進科技產業發展 ，積極向內地和海外推廣香港新機遇，包括聯同「引進重點企業辦公室」，配合50億元「策略性創科基金」以及落馬洲河套區港深創新及科技園（港深創科園）由2024年起提供的創科土地和空間，聚焦吸引生命健康科技、人工智能與數據科學，以及先進製造與新能源科技等產業的優秀企業和人才落戶香港

．推進「再工業化」 設立「工業專員」，專責統籌和督導「再工業化」的策略工作，協助製造業利用創新科技升級轉型

．研究在大埔創新園興建第二個先進製造業中心，以及通過「再工業化資助計劃」資助更多智能生產線在港設立，目標是將智能生產線由目前約30條在五年間增加四倍至超過130條

．引入國際創科領軍人才 — 與「引進重點企業辦公室」合作，提供針對性的特別配套措施，吸引優秀創科人才帶同其業務或科研成果落戶香港；

． 優化「科技人才入境計劃」，撤銷聘用本地僱員的要求、延長配額有效期至兩年，並涵蓋更多新興科技範疇。

．興建更多創科人才住宿，包括研究在科學園附近建造新一座「創新斗室」，以及在港深創科園提供住宿空間。另外會增加規劃彈性，提供可容納更多創科人才的住宿空間，配合新田科技城的發展；及

．擴展「創科實習計劃」， 為本地指定大學在大灣區設立的分校和海外修讀 STEM（科學、科技、工程和數學）相關課程的大學生提供本地創科實習機會。

▼施政報告2022聚焦發展經濟改善民生▼



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提高政府治理水平

．成立全新「香港投資管理有限公司」，把近年「香港增長組合」、「大灣區投資基金」和「策略性創科基金」以及「共同投資基金」歸一收納，由政府主導投資策略產業，吸引和助力更多企業在港發展

．今年內成立「特首政策組」，提升政府對長遠和策略性議題的研究和倡議能力

．在日常決策引入紅隊概念（red team）。紅隊扮演批判、反對的角色，協助全面檢視決策和執行計劃的效果，堵塞漏洞，優化政策

．為指定項目訂立了約110個不同指標（包括績效指標（KPIs）），以便監督進度和成效

．優化公務員管理制度強化賞罰制度，推出「行政長官表揚榜」獎勵計劃

．優化現行動員機制增設「全政府動員」級別，預先制定各部門指定人員名單，隨時候命應對重大事故

▼施政報告2022包括多項改善基層及弱勢生活政策▼



智慧香港

．建設智慧政府 ，目標是兩年後政府服務全面電子化，以及三年內全面採用「智方便」提供一站式數碼服務，實現政府服務「一網通辦」，並推出100個數字政府項目，運用科技提供更多便民服務

． 繼續積極開放政府數據和鼓勵公私營機構開放更多數據，供業界創新應用。我們亦會與內地探討內地數據向港流通的安排，共同推動大灣區智慧城市協同發展

． 擴展5G網絡，在明年修例，指明新建樓宇須預留空間裝設流動通訊設施，進一步擴大5G網絡

▼2022年5月，新世界公佈私人資助房屋項目選址▼



文化藝術交流

．培育多元人才 ，要求香港演藝學院重點研究為本地以至大灣區培育所需文化藝術人才，以及在「北部都會區」設立新校舍和增加非本地生比例

．制訂新「十年文化藝術設施發展藍圖」，增加康文署旗下博物館數目至19間，增加表演場地座位數目約50%。明年起分階段啟用的東九文化中心將成為加速「藝術+科技」結合的基地

．開展不同文藝範疇的見習計劃，資助演藝學院或大學修讀文藝課程的學生在藝團和西九文化區實習，同時增加資源扶植及培育有潛質的年輕藝團及藝術家

．康文署會繼續與西九文化區合作培養更多專業人才，促進香港成為區內的藝術保育和修復中心。為建立百花齊放的文藝創意生態，亦會繼續吸引和匯聚更多本地和海內外人才在港發展

▼部份現有過渡性房屋▼



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