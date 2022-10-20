施政報告｜簡約公屋、傳統公屋大比併　入住年期成最大分野

現時公屋輪候時間長達六年，行政長官李家超發表任內首份《施政報告》，提出興建全新的「簡約公屋」，未來五年供應3萬伙，輪候公屋三年或以上人士可申請入住，日後會以「集裝箱」形式興建，料最高達10多層，當中會以家庭優先。

翻查房委會資料，傳統公屋與簡約公屋除了建築方法有不同，「簡約公屋」會附設冷氣機及熱水爐等，但營運年期一般預計為5年，即住戶最多入住5年後，便要面臨遷去其他簡約公屋，又或幸運地在居住簡約公屋期間已成功編配傳統公屋。



▼部份現有過渡性房屋▼



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在申請資格方面，申請人必須已輪候傳統公屋不少於3年，值得注意是，即使入住簡約公屋，住戶仍可繼續輪候傳統公屋的位置，換言之入住後一段時間，倘若幸運的話，便可在居住期屆滿前正式「上樓」。

▼10.19特首李家超宣讀施政報告2022▼



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設獨立廁廚租期約5年 家庭申請人優先亦有一兩人單位

據了解，「簡約公屋」會以傳統公屋作基礎，並由建築署興建，日後希望尋找營辦者管理，目前會考慮交由社福機構（NGO）。

「簡約公屋」與傳統公屋有多處不同，其中前者的面積約10至31平方米，即107呎至333呎；相反，現時公屋的標準面積由14.1平方米(151呎)至36.1平方米(388呎)不等，人均編配面積為7平方米(75呎)。換言之，單計面積簡約公屋可能會較細。

此外，簡約公屋設有獨立洗手間、淋浴間及煮食空間，並會配備冷氣、熱水爐。會優先處理家庭申請者，但仍會有1至2人單位提供；而公屋則是「清水房」為主，只附設鋅盆及木門等，不會有冷氣機。而「簡約公屋」與傳統公屋規模不同，未必設有公共設施、園境等，高度亦只是10多層，與公屋可達40層以上有別。

消息指，視乎不同地皮的性質，政府預計項目一般可營運5年。當入住後，申請人可以因成功輪候傳統公屋而遷出。相反，若租期完成後仍未成功「上樓」，政府會盡量安排入住不同項目。

而傳統公屋則不設居住年期，可入住直至超出入息及資產限額，又或離世等。

不少基層家庭居於環境欠佳的劏房，期望可盡快上樓。(資料圖片)

租金為傳統公屋9成 不同項目只須申請一次

據了解，「簡約公屋」租金較傳統公屋低，初步考慮訂為同區新落成傳統公屋租金的約90%。若以元朗區300呎的新公屋為例，現時單位租金約1,760元，即「簡約公屋」則為1,580元。

為方便申請人，日後政府會邀請合符資格人士申請，而他們亦毋須就逐個項目報名。消息人士舉例指，若同時有3至4個項目推出，申請人只須申請一次，然後由當局編配。

新一份《施政報告》提出，推出全新的「簡約公屋」，未來五年興建3萬伙單位，輪候公屋三年或以上人士可申請入住，以獲得提早上樓的機會，當中會以家庭優先。（資料圖片）

正檢視6塊地皮 未來集中處理「簡易公屋」

據悉，政府正就計劃檢視6塊地皮，當中有官地亦有私人土地，雖然有位處市區的地皮，但選址集中於新界。消息人士表示，考慮到未來公屋供應仍有缺口，故推出「簡約公屋」新計劃。

消息人士又強調，「簡約公屋」與現行的過渡性房屋不同，「簡約公屋」由政府主導及興建，單位設計會參考傳統公屋，並會較一般的過渡性房屋提供更多大單位。據了解，政府未來幾年將會集中處理「簡約公屋」。不過，今年年內仍會處理NGO的過渡性房屋項目申請，相關申請要預計在9個月內開展。

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▼10月12日 綠置居2022晚上7時截止申請▼

