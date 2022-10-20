施政報告｜李家超認離港者增多：故事各異　不應概括佢哋不幸福

特首李家超昨日（19日）發表任內首份《施政報告》，提出多項「搶人才」措施，包括推出「高端人才通行證計劃」，但被指不及新加坡措施吸引。李家超今日出席電台節目表示，《施政報告》提出的措施已經非常進取，但部分措施要顧及本地就業，不認同需要與其他地方比較。



至於移民潮，李家超承認近年離港人數有所增加，但相信每個人離港的故事不一樣，不應概括為他們因「不幸福」而離開，例如疫情正是其中一個原因，市民出境後，要入境較為困難，市民又有可能因為學業及親人等原因離港。他強調香港本身有很多吸引力，最重要是做好自己優勢，對外塑造香港的形象。



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對於有評論指，政府不放寬檢疫政策，難以吸引人才。李家超說，本港檢疫政策是要在可控範圍內，給予社會最大空間進行經濟活動，讓各項大型活動能順利舉行。他說任何政策都要有長遠目光、不能短視，《施政報告》提出的「高端人才通行證計劃」為期兩年，期間可按情況改善政策。

「高端人才通行證計劃」下，合資格人才包括年薪達250萬元或以上人士，以及畢業於全球百強大學、並在過去5年內累積3年或以上工作經驗的人士。這些人士可獲為期兩年的通行證來港發展，不設人數限額。未符工作經驗要求但最近5年內畢業的百強大學畢業生亦可獲發通行證，每年上限10,000人。

「事情未到嗰個結果，唔代表大家心意不一致」

李家超提到，第五波期間不少人染疫離世，他會視為家人「出事」：「所有人都係香港大家庭，有人不幸死亡對我嚟講唔係數字，我會睇成係屋企人出事。」被問到為何與內地仍然未能通關，李家超說，內地的防疫政策有其獨特考慮，又提到逆隔離政策若非獲內地同意，兩地沒可能商討，強調兩地聯通重要：「事情未到嗰個結果，唔代表大家心意不一致。」

至於有民調指市民對《施政報告》評分為51.5分，是2017年後首次突破50分以上，但較過去三屆政府的首份《施政報告》略低。李家超指，最重要了解到巿民的關注點、滿意或不滿之處，他永遠會挑戰自己，相信挑戰自己比挑戰他人或數字重要：「有哲學家都話，雖然每一次可能都係行入同一條河，但河水一路流動，所以因素都唔同。」