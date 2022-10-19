施政報告｜探討引入海外牙醫、護士　病人組織促同增資助牙醫服務

【施政報告2022】本港醫療體系長期人手不足，特首李家超今（19日）宣布任內首份政施報告時表示，會探討不同方案，包括要求合資格醫護專業人員在公營醫療機構服務一定年期，以及引入合資格非本地培訓牙醫及護士。

有病人組織認為有需要增加牙醫及護士的人手，但擔心現時大部分的牙醫都是私營醫療體系工作，建議政府引入牙醫的同時，應該同時要增加資助牙醫服務。不過，有前線護士則認為，如改善護士流失首要是改善公立醫院的工作環境，如要引入合資格非本地培訓護士，應堅持他們要與現時一樣考執業試及筆試。



彭鴻昌認為有需要增加牙醫及護士的人手，但擔心現時大部分的牙醫都是私營醫療體系工作，建議政府引入牙醫的同時，應該同時要增加資助牙醫服務。（資料圖片）

病人組織憂牙醫續流向私營醫療體系

特首李家超今（19日）宣布任內首份政施報告時表示，會探討不同方案，包括要求合資格醫護專業人員在公營醫療機構服務一定年期，以及引入合資格非本地培訓牙醫及護士。

社區組織協會幹事彭鴻昌認為，有需要增加牙醫及護士的人手，但擔心現時大部分的牙醫都是私營醫療體系工作，故即使人手，對於依賴公營醫療的市民來說幫助不大，「如最後大部分人都係去私營工作，市民仍然得唔到服務。」他認為政府引入牙醫的同時，應該同時要增加資助牙醫服務，不應該只提供止痛及剝牙的簡單服務。

▼特首李家超首份施政報告懶人包▼



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公立醫院護士劉凱文則認為，如改善護士流失首要是改善公立醫院的工作環境，「依加嘅環境係每日都趕緊好多同事走。」他認為如要引入合資格非本地培訓護士，應堅持他們要與現時一樣考執業試及筆試，「因呢啲都係持之以恆的措施保障護士的質素。」至於政府表示探討合資格醫護專業人員在公營醫療機構服務一定年期，他直言措施是「趕客」，基本上是難以執行。

關注罕有疾病的病人互助組織聯盟曾建平認為，今次政府再提出建立「不常見疾病資料庫」是好事。（資料圖片）

關注罕見病組織贊同設「不常見疾病資料庫」

今年施政報告再提建立「不常見疾病資料庫」，關注罕有疾病的病人互助組織聯盟曾建平表示，相關措施早於2019年時已提出，但至今相關資料庫仍未成立，暫只有脊髓性肌肉萎縮症有統計病人的資料。他認為今次政府再提出是好事，加上特首李家超亦指會促進與全國罕見病診療協作網及香港基因組中心交流合作，相信可以加快罕見病的診斷，「香港關於罕見病資料唔多，好多病人等十幾年都唔知自己係咩病。」

不過，彭鴻昌則擔心，不少在內地研發的藥物都只有在內地註冊，不合乎現時衞生署規定相關藥物要在兩個國家註冊才可以引入的資格，「其實如果隻藥有成效，係咪真係要限死一定要有兩個國家註冊呢?」