施政報告︱陳凱欣隔罩笑被讚牙靚　李家超連爆金句：XY勾結屬離間

特首李家超今日（20日）到立法會出席答問會，回應《施政報告》內容，爆出不少「金句」，例如回應提問時，怒爆過往有人動輒指控政府「官商勾結」的說法挑撥矛盾，他甚至不屑直接說出這四字，稱之為「XY勾結」。



花一分半鐘駁斥「官商勾結」之說

事緣法律界議員林新強，讚賞李家超的《施政報告》毋懼「官商勾結」抹黑，提出很多官商合作的內容。李家超似乎深有體會，認同林新強指「官商勾結」的說法屬抹黑：「剛才在提問時問到『什麼勾結』呢，這是反中亂港時，希望社會矛盾挑起來的術語，我們就是要反對這種挑撥離間、挑撥矛盾、破壞性的論述。」

他強調整個社會須團結一致、齊集力量：「不管你是哪個方面的人，我們只做一件事：只要你擁護『一國兩制』，遵守《基本法》和香港法律，就是一個積極建港的力量……所以剛才『XY什麼勾結』，是故意造出來，製造社會分化矛盾的壞思想，以後我們都要反擊這種壞思想。」

陳凱欣隔口罩提問 笑容獲李欣賞：牙齒好健康

李家超對於不同意的說法，答得慷慨激昂，也不忘偶爾展示幽默感。選委界議員陳凱欣提到現時公營醫療缺口之一是牙科服務，現時長者長時間輪候，等到的只是拔牙，學童牙科保健只照顧到六年級，希望政府投放更多資源，日後便可見到市民的露齒笑容。

李家超回應時笑指：「多謝陳議員，所以每一次見到陳議員嘅笑容呢，我都好欣賞，因為你有好健康嘅牙齒。」他表示對牙科議題相當重視，《施政報告》有提及「牙科護理服務發展工作小組」，又指在現基礎上，如何將保健計劃上做得更完善，尤其針對照顧兒童，因為口腔健康影響人的健康發展。具體如何增強，政府要清楚研究，例如加強服務範疇、改變模式等，工作小組會跟進。

自詡團隊想出「簡約公屋」：一加一或大於三

李家超回應民建聯陳克勤有關公營房屋的提問時，趁機大讚團隊想出「簡約公屋」的新概念，團隊最需要的是團結一致，形容：「本來我評估嘅係一加一大於二，但可能係大於三！」