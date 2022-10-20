施政報告︱李家超：經歷磨練香港更堅強　內耗不斷時代已過去

特首李家超公布任內首份《施政報告》，重點著墨土地房策、基建規劃及搶人才等，政界普遍較為滿意。李家超今日（20日）出席立法會答問大會，預計較多議員會追問公務員賞罰制度、各項施政KPI、以及房屋等議題。《香港01》全程直播。

李家超表示，香港經歷過港獨及「黑暴」，現時內耗不斷的時間已經過去，正處於新飛躍的起點，他強調香港的固有優勢仍然存在，而新優勢不斷出現，香港經過磨練會更堅強，強調「事不為不成」，自己提出的措施並不會被五年時空所限。



深港自由越界 最可能「河套科技園」實現

【12:05】選委界陳月明問到過去港深兩地有一些「耕作證」，讓兩地人民在指定時間內自由跨越邊界，但現時反而沒了這類措施，未來大灣區發展中，會否有類似的便利措施。

李家超指，政府願景之中，當然包含有利兩地人民自由往返，現有科技令這個空間很大，以前有破壞分子刻意要和國家拉開距離，現時情況已不復存在。他指，有一個可以短期處理的地點就是「河套科技園」，因為有「一區兩園」特質。至於未來具體如何做，令兩地人民交流更暢順，可以和內地探討，最重要是符合粵港澳三地的法律。

加強幫弱勢社群 中產會受惠整體措施

【12:02】選委界李鎮強問到政府會否推出針對中產家庭的政策，以緩解他們的財政壓力。李家超表示，會通過整個社會服務供應緩解中產壓力，如財政預算案，當中有退稅、退差餉也會惠及中產家庭。他強調，社會政策需要一致性，社會或會加強幫助弱勢社群，但房屋、醫療、教育方面也會盡量惠及全港各階層的市民。

【12:00】經民聯吳永嘉問到工業專員的職責會否包括打破「錢不過界」的規限，使本港科研資源可以過海。李家超稱，這是他構思設立工業專員的重要理由，專員能集中處理工業事務，加強執行能力，提升效率。

公僕解僱機制只影響少數人：具體稍後立會交代

【11:54】新民黨李梓敬問到改革公務員制度、終止聘用表現不稱職公務員方面，有何具體機制。他說現時已有類似制度，不過程序太長。李家超回應指，絕大部分公務員都是優質、廉潔又有效率，獲得國際認可，只是少部分影響到整體。他指，具體細節官員會在相關立法會事務委員會公開解釋，希望做到機制公平透明、有規有矩，強調受影響的公務員只會是很小數目，大部份公務員都是有理想、有抱負、務實工作。

23條無時間表 李強調須詳研：輕輕解決就得？

【11:54】選委界何君堯質問李家超為何在《施政報告》中，只輕輕提過「23條」立法，為何沒有時間性、指標性的工作？李家超表示，自己與何君堯一樣重視國家安全，強調「23條」是憲制責任，必定會進行立法工作，不過需要有詳細研究的前置工作：「我唔鍾意反反覆覆，想『管用』，處理到預計會發生嘅事。」

他補充指，現時與國家安全對敵的方式多變，例如顏色革命、網絡攻擊，反問「係咪輕輕解決就得？」他表示，與管治團隊正廣泛研究全球法律內容，期望可填補盲點：「包括想像唔到，達到防範作用，佢嚟都唔敢嚟，對雙方都好。」

林素蔚倡建海底隧道連接將軍澳港島

【11:49】專業動力林素蔚關注將軍澳137區發展，認為政府應先規劃配套，再安排居民入住，問到會否考慮興建第四條海底隧道，連接將軍澳和港島。李家超稱規劃新發展區要多聽意見，任何改動都「牽一髮動全身」，會考慮所有收集到的意見，希望達到最高效用。

【11:52】選委界陳凱欣反映公營醫療缺口之一是公營牙科服務，現時長者輪候時間長，等到的只是剝牙，學童牙科保健只照顧到六年級，希望政府投放更多資源，日後便可見到市民的露齒笑容。

李家超笑指：「每次見到陳議員你，我都好欣賞，因為你有好健康嘅牙醫。」他指政府相當重視牙科議題，施政報告有提及牙科護理服務發展工作小組，在現有基礎上，如何在保健計劃上做得更完善，尤其針對照顧兒童，因為口腔健康影響人的健康發展。具體如何增強，政府要清楚研究，例如加強服務範疇、改變模式等，工作小組會跟進。

張欣宇。（張浩維攝）

被捕青年重新出發？李稱規矩要有：負咗責，緊會幫

【11:50】新界北張欣宇欣賞《施政報告》提及不少中長期目標，令香港有重新出發的機會，不過他問到李家超有何計劃，為在社會運動中被捕、付出代價的年青人，提供重新出發的機會。李家超強調，任何人都要為自己的行為負責任，政府會「盡量幫」受到法律制裁的市民：「懲教署一向都有更生計劃，服刑期間協助佢哋培養技能、搵工、讀書。」

他重申任何支持「一國兩制」，符合及遵守《基本法》都是「香港人」，強調市民要為自己行為負責任：「規矩係要有，負咗責任，緊係會幫你！」

田北辰不滿未提0+0 李家超：你考慮較少 我要諗全社會

【11:49】實政圓桌田北辰稱，《施政報告》設立多項KPI，超出了他的期望，但令他感到失望的是完全沒有提及「0+0」以及對外復常路線圖。他強調「0+0」不是躺平，入境同樣要進行核酸檢測。而根據醫管局數據，「0+3」實施當日危殆及嚴重有84宗，昨日（19日）已降至的51宗，總住院人數由2,000降至約1,800人。

李家超稱，明白每個人都很關心通關問題，指他與田北辰吸引遊客的目標一致，但田北辰考慮因素較少，而他需要考慮整體社會，不希望抗疫路反反覆覆，強調政府的方向不會改變，政府在意的是提供最大的經濟活動空間，否則不會實行「0+3」，但政策的延續性及一致性同樣重要。

創科重營造生態 融入灣區已屬共識：我唔擔心

【11:26】選委界李浩然問到，創新科技及科創產業發展上，如何做到需求導向、如何協同內地產業鏈並且商品化。李家超指，正正需要完善創科生態圈，首先會通過一個過程，由評選的專家審視有關的計劃是否符合、有機會發展，評審時會考慮這些元素，反而「與大灣區結合」的議題他不太擔心，因為一早大家有共識，今次《施政報告》是打開最關鍵的一部份，即產業生態圈。

【11:23】選委界譚岳衡關注《施政報告》中的金融政策，包括稅收寬免、中小企轉型補貼等，未來如何執行，以及由誰負責落實？李家超表示，稅務寬免等多項金融政策是「拆牆鬆綁」，落實方面會交由相關局長與專業人才商討，強調過程中會保持金融規管、與國際接軌，同時放寬現有不便利的限制，期望可提升香港競爭力。

李家超：落實《施政報告》光靠政府不夠

【11:20】選委界林順潮支持《施政報告》提出讓內地藥物過河在香港註冊，建議政府成立「香港藥監署」審批新藥，爭取與國家藥品監督管理局互通，讓本地審批藥物可在內地註冊，吸引內地藥企落戶香港。李家超認為林的願景很好，不會排除有關做法，但今次《施政報告》希望用最短時間，令香港有最大得益。

【11:16】選委界黃元山提到《施政報告》「都幾進取」，例如將生地變熟地目標由13年改為7年，但政府需要得到全社會廣泛支持，問及如何凝聚社會同心協力。李家超指，十分同意黃元山的觀察，很多舉措光靠政府是不夠，凝聚社會力量團結一致，也是習主席說過的要求，大家要有求同存異的精神，他懇請大家同一起落實，這要通過社會各界共同努力。

對興建文學館、回歸館持開放態度

【11:13】選委界馬逢國問到政府會否於未來10年內，興建文學館及回歸紀念館。李家超期望，文化方面可以百花齊放，坊間及政府共同努力。他指自己重視回歸歷史，認為可教育市民，指民間部分歷史博物館「做得好」，強調對紀念館及文化館持開放態度：「文化代表社會素養，有助精神昇華，優化社會。」

【11:11】民建聯郭玲麗問及李家超會否研究認可心理輔導員的專業資格。李家超稱，有關建議完全符合「為市民謀幸福、為香港謀發展」 的方針，當局一定會考慮，目前方向是加強精神科護士與學校和社工的合作，定期向學生提供輔導。

+ 4

「官商勾結」說法挑撥離間 須反對壞思想

【11:09】法律界林新強讚賞，《施政報告》毋懼「官商勾結」的抹黑，提出很多合作，但問到法律服務發展上，香港過去百多年沒什麼改變過，如何研究合作，提升業界工作成效。

李家超先大篇幅回應，感謝林新強反駁「勾結」之說，形容這些人都是反中亂港者，希望將社會矛盾挑撥起來，強調一定要「反對這些挑撥離間的論述」，「XY勾結」是故意製造矛盾的說法，以後都要反擊這些壞思想。就林新強的建議，李家超認為絕對有探討空間，律政司司長十分關心如何提升業界服務到更高領域。

人才住7年才免稅？李：願成一家才有家人待遇

【11:06】民建聯黃俊碩質疑「退還合資格人才額外印花稅」要求嚴謹，「先徵後退」的條件或只能吸引已落戶香港的專才。李家超贊成，香港須盡力爭取人才，指「紅隊」內部討論時，分別有提到須放寬吸引人才，以及防止出現炒賣情況的意見，他綜合各意見後，認為現時的政策為平衡點：「願意成為『一家人』便有『一家人』的待遇。」強調這是挽留人才的政策，而非房屋政策。

【11:03】地產及建造界龍漢標稱，本港樓市已作調整，市場上已經沒有炒家，問及李家超為何不撤樓市「辣招」。李家超指，要考慮當初制訂「辣招」的原因是否存在，會緊密留意市場情況，包括樓價、成交量及樓盤開售情況。

陳穎欣：仲有後生肯入地盤？ 李對工業意外痛心

【10:59】工聯會陳穎欣提到，《施政報告》展現了施政新風，有迎難而上的精神，但提到近日安達臣道天秤意外後死者母親一句話令其十分印象深刻：「仲有冇後生仔願意入地盤。」反問青年人肯拼搏無保障，如何保證「工字有出頭」。

李家超指，工業意外每個人都痛心，政府會加把勁提升安全，現時立法會有草案正在處理，當然最理想是法例永遠都不用執行，工業意外大家都非常不願見，會以防範為原則，因此根本之策是安全文化、系統、意識、操作上的提升，科技也可幫到很多。政府亦會協助工人上流，提供多元發展、專業教育培訓，確保他們有上流機會。

公屋10年後供應方到位 推簡約公屋「唔好等啦」

【10:55】民建聯陳克勤問到，李家超會否考慮以房委會3年上樓的目標，取代《施政報告》中提到的4.5年。李家超表示，根據現時房屋供應藍圖，香港10年後才有足夠房屋供應，不過10年內的供應時間不平均：「不可能等多5年 ！」他向管治團隊表示感謝，提出創新的「簡約公屋」方案，指建築時間縮短，可讓政府掌握土地、建築方法及標準。

他表示明白這與傳統公屋有差異，不過須盡快回應基層市民的急切需求，「生地變熟地要時間，但唔好等啦，劏房市民，一日、兩日，都希望盡快離開。」另外他認為，為市民提供希望是重要的，現時有信心將輪候時間縮短至4.5年，強調會繼續尋找方法，加快市民上樓的時間。

【10:52】選委界陳沛良讚揚今份《施政報告》有願景，亦有短中期目標，而且相當務實。他提到110項KPI，關注政府會否設立機制讓市民監督進度。李家超指，設立KPI的目標包括監督，檢視在不符合預期的情況下如何改進，也要看清楚達不到指標的原因。他相信未來立法會將監察完成KPI的情況，他對團隊有信心，希望市民感受到政府做實事。

何俊賢。（張浩維攝）

何俊賢讚《施政報告》有膽色、願景、創新

【10:48】民建聯何俊賢提到，這份《施政報告》有膽色、願景、創新：「夠膽將公屋輪候時間設到4.5年，真係大膽」。他問到在漁農發展藍圖上，如何有效吸納業界意見。

李家超回應指，報告已表明會制訂「漁農業可持續發展藍圖」，這會與業界攜手制訂，政府的目標是提質提效，以及照顧多年來默默耕耘的人士，保持高質量、高端增值也很重要，政府希望以優質農地優先，需要選取適當地點，集中資源發展就更好，深信智慧在業界，會吸納更多意見。他重申治理體系、執行能力、效能三者缺一不可，領導會適時介入指揮，對團隊有信心。

經過港獨黑暴磨練更堅強 內耗不斷已過去

【10:43】李家超表示，香港2019年時經歷「黑暴」、港獨勢力，導致社會動盪不安，國安受到威脅。不過，經過完善選舉制度及《港區國安法》實施，推動香港由亂到治，由治及興，社會大致穩定，令立法會高質高效，是大家應該珍惜的時刻，共同努力為香港開新秩序。

他指，香港在處理疫情時堅持精準抗疫，以最少代價換取最大經濟、社會活動，帶領社會向前邁進。他指，這份《施政報告》屬於市民及社會，在制定措施時，廣泛接納了不同議員的意見，證明政府與議員的良性關係，共同為市民謀幸福的目標，期望議員可支持政府的《施政報告》，寄語「自強不息，善聽敢言，為香港創造更美好的將來。」

▼10月19日 李家超宣讀《施政報告》後 晚上出席電視論壇▼



+ 4

▼10月19日 施政報告2022年重點▼



+ 13

▼10月19日 李家超公布上任後首份施政報告▼



+ 10

▼10月19日施政報告2022年公布鐵路及運輸項目藍圖▼

