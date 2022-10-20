23條︱何君堯批無期　李家超：正詳研找盲點　諗唔到嘅都要防範

新一份《施政報告》昨日（19日）出爐，特首李家超今日（20日）出席答問大會，選委界立法會議員何君堯質疑，為何不為「23條」立法定下清晰路線圖，形容政府只是「輕輕帶過」。李家超反駁，現時危害國家安全的方式層出不窮，當局需要仔細研究各種可能性及相關法律的盲點，確保「23條」立法後「管用」及有效，達到最高的安全系數。



何批輕輕帶過：你咁有承諾 點解23條立法無時間？

何君堯讚揚新一份《施政報告》務實，為維護及推廣國家安全意識制訂KPI，但他質疑為何只在《施政報告》中「輕輕帶過」23條立法工作：「特首你咁有承諾，點解『23條』立法，唔訂立一啲指標性、時間性、決定性嘅工作？」

李家超回應指，自己與何君堯對維護國家安全及「23條」的重要性有一致看法，強調不論在憲制、《港區國安法》、國家層面而言，均需要盡快通過「23條」立法。不過，他強調條文須經詳細審視：「我唔鍾意反反覆覆，唔鍾意出事先補救，喺內地用語叫『管用』，而我就會話係，處理可預計嘅極端情況。」

李形容另一種戰爭 要令敵人唔夠膽嚟

李指國家安全風險與昔日已有很大改變，回到2003年立法，或會滿足於當時的條文，但現時的想像風險及敵人已不一樣：「係另一種戰爭，透過顏色革命、間諜、滲透，呢啲手法，唔通我哋唔需要考慮咩？唔需要認真咩？」他指，「23條」正處於廣泛研究階段，他深信人有盲點，透露正與管治團隊一同審視全球相關條文，補充條文盲點，對應各種「武器化」風險，例如網絡攻擊、虛假信息、個人私隱等問題。

李家超期望未來推出的「23條」有一定程度的安全系數，甚至可涵蓋未來「意想不到」的情況，達到防範作用：「我唔希望受到威脅先去對抗，佢嚟，都唔會夠膽嚟，因為我（23條）好有效，呢個對雙方都好」。