簡約公屋被指湊數　李家超稱傳統公屋供應頭輕尾重：由佢搞唔掂？

《施政報告》提出未來五年興建約3萬個「簡約公屋」，並將綜合公屋輪候時間「封頂」，目標在本屆政府任期內由現時約6年降至4年半。特首李家超今日（20日）在電台節目表示，政府已覓得有關土地，絕大部分是暫時未發展的政府用地，至少可住5年，配套不錯。



至於有指政府結合簡約公屋及傳統公屋計算輪候時間是「湊數」，李家超稱說法是冷冰冰地看數字，希望外界感性地代入輪候公屋人士的心情，他們期盼離開不適切居所，如同政府提出公屋提前上樓計劃，也是希望助市民紓困，回應市民訴求。



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承諾公布傳統輪候時間 現階段辣招仍有價值

李家超指，傳統公屋未來10年供應頭輕尾重，首5年落成單位只佔三分之一，市民仍然要等待，「作為政府係咪由佢搞唔掂？」他說，在綜合計算簡約公屋和傳統公屋輪候時間的同時，也會獨立公布傳統公屋輪候數字，強調簡約公屋標準與傳統公屋差不多。

被問到會否推出樓市「減辣」措施，李家超指，當初推出「辣招」目標為打擊樓市炒賣，政府會動態留意變化，包括樓價及日常成交量等，相信現階段「辣招」仍有存在價值。

▼10.19特首李家超宣讀施政報告2022▼

