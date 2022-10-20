施政報告︱劉慧卿：吸人才須掃除恐懼　「香港基因」包容異見

特首李家超首份《施政報告》昨日（19日）出爐，香港民意研究所即日民調顯示，受訪者對報告的評分為51.1分，是2017年10以來的新高，前特首林鄭月娥最後一份《施政報告》評分僅34.2分。不過，相比之前幾任特首的第一份《施政報告》，李首份功課評分最低。

民主黨前主席劉慧卿認為，51分算是中規中矩。而她尤其關注要解決人才不足問題，認為不單要吸引外來人才，更要令本地人才不要蜂擁離開。她指現時不少人連表達不同政見都會感到恐懼，認為包容異見、免於恐懼的自由，也是李家超口中的香港「基因」之一。



▼特首李家超首份施政報告懶人包▼



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民研的調查結果顯示，34%受訪者滿意報告，31%受訪者不滿意；相比報告公布前，滿意率增加9個百分點，不滿意率減少19個百分點。報告公布即日，特首民望為52分，民望淨值為正9個百分點。

劉：鍾庭耀搞民調 有啲人都同我講好驚

劉慧卿今日（20日）出席民研記招點評《施政報告》，她說人才應該要「吸引」、而非靠搶，認為人才流失主要原因，是過去一些港人賴以自豪的核心價值受破壞，包括民主、人權、自由、法治及人身安全：「搞好經濟、通關梗係重要，起屋梗係重要，但市民都好緊張表達自由，會唔會𠵱家講完嘢出去就俾人拉，會唔會搞個（還柙）一年半載都未搞掂？」但《施政報告》並無處理這個問題，「大家個心入面好唔舒服」，她認為這個心結必需要解開。

她指，李家超透過「紅隊」慨念完善政策是好事，但會否兼聽社會意見也非常重要：「另一面有啲人好驚，唔敢講嘢，好似鍾庭耀（民研行政總裁）搞呢個調查，有啲人同我講都好驚，都希望佢（李家超）可以掃除社會上啲人講嘢嘅恐懼。」她指，如果特首聆聽的意見都是稱讚則沒意思，社會上很多人持有不同看法，「唔係特登要詆毀佢，而係真係有意見，希望都可以容納到，俾多啲正面訊息大家，等大家知道咁多年來享受的自由、安全、法治仍然存在。」

香港社會係多元，有唔同意見唔出奇，大家應該都可以表達自己睇法。呢個學特首所講，係香港嘅「基因」，可以表達不同意見，有自由去表達，表達完亦都好安全，大家可以妥協、尋求共識。 劉慧卿

本研社：房屋最迫切問題未有提及

本土研究社研究員蔡諾正則表示，今年《施政報告》關於土地房屋着墨很多，但認為一些最迫切、最根本的問題仍未提及，例如私樓樓價的可負擔性，比如說上屆政府提出的一手樓空置稅，至今都是無影無蹤。