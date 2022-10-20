施政報告｜田北辰批無交代0+0　李家超：你考慮少　我要顧全社會

昨日發表的《施政報告》未有提及具體通關時間表，一直提倡盡早實施「0+0」入境檢疫的實政圓桌立法會議員田北辰，今日（20日）在施政報告答問會上，直言對通關部分感到失望，批評政府未有交代「0+0」及對外復常路線圖。



特首李家超回應指，自己與田北辰目標一致，同樣希望吸引遊客來港，但分別在於田北辰考慮的因素較少，而他要考慮整體社會狀況，不希望抗疫路反反覆覆。他強調香港抗疫方向不會改變，政府重視政策延續性及一致性，在意給予社會最大經濟活動空間，否則不會實行「0+3」。



田北辰指「0+0」不是躺平，機場入境人士依然要進行核酸檢測，市民入食肆亦須打齊疫苗，而根據醫管局數據，「0+3」實施當日危殆及嚴重的新冠個案有84宗，而昨日（19日）已降至51宗，總住院人數由2,000降至約1,800人，又稱現行「0+3」檢疫政策根本無法吸引遊客。

李否認無路線：但我唔可以𠵱家話你聽

李家超稱，明白通關問題備受關注，但他要考慮社會整個情況，並強調本港抗疫路線清晰：「你話無路線，係不正確......但我唔可以𠵱家話你聽。」他引述國家衞健委新冠疫情應對工作領導小組專家組組長梁萬年指，以現今科學，沒有人可以交代通關時間表。

他說自己最在意的是社會的經濟活動空間，否則不會取消航空熔斷機制及推行「0+3」 等，他指會為在港舉行的大型活動提供針對性方案。