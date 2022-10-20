施政報告｜人才免辣稅須居港7年　李家超：願做家人先有家人待遇

特首李家超今日（20日）就新一份《施政報告》出席答問大會，地產及建造界議員龍漢標關注未有樓市「減辣」措施，他說自從「樓市辣招」推出後，市面上已經沒有「炒家」，問李家超為何不撤樓市「辣招」，李家超坦言「《施政報告》無打算處理」，但會「動態留意」實際情況。



會計界議員黃俊碩則笑言，自己要以「紅隊」（Red Team）態度挑戰「退還合資格人才額外印花稅」方案，他認為措施要求人才居港七年，才可以退還「辣稅」是過份嚴謹，無助吸引人才。李家超指政策已經過「紅隊」討論才訂立，直言：「呢個係挽留人才嘅政策，唔係房屋政策。」



政府無意為樓市減辣：會動態留意市況

龍漢標表示，過往香港處於非常時期，包括全球政經局勢、利息前景不明，對於政府使用非常手段，推出「辣招」救市表示理解。不過，他認為本港樓市已作調整，市場上已經沒有炒家，質疑政府為何不撤樓市「辣招」，擔心全港136萬個自住家庭會受到樓市衝擊。

李家超回應指：「要考慮當初制訂『辣招』的原因係咪存在，我哋會緊密留意市場情況，包括樓價、成交量、樓盤開售情況及香港實際經濟環境。」他強調，會綜合外來因素後考慮，並「動態留意」實際情況，但現階段無意「撤辣」。

7年要求經紅隊討論：係最好平衡點

黃俊碩認為，要求海外人才置業須居港滿7年，才可退回額外印花稅要求嚴謹，指先徵後退「可能只係挽留到已經喺香港4、5年嘅人才」。他說如果計算貨幣時間值，同一筆錢7年前後的購買力已組很不同，建議政府一律免收合資格人才的額外印花稅，改為離港時居住不足7年，才徵收稅項。

李家超笑稱，感謝黃俊碩的「紅隊」態度，更以「紅隊」內部討論為例子：「『紅隊』討論都分別有提到需要放寬，畀佢哋同香港人一樣嘅待遇，吸引人才；又有『紅隊』提出要防止出現炒賣情況。」他表示，綜合各方意見後，認為現時的政策為最好的平衡點，吸引到的海外人才真正落地生根：「願意成為『一家人』便有『一家人』的待遇。」他強調這是挽留人才的政策，而非房屋政策。