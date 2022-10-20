施政報告︱李家超發文強調團隊齊心撰寫　256字Tag晒所有司局長

特首李家超昨日（19日）發表首份《施政報告》，內容涵蓋多個範疇，各部門亦交出KPI，以監察施政工作成效。



李家超今日（20日）在Facebook撰寫感受，表示《施政報告》公布後接連出席記者會、電視論壇、電台聯播節目以及立法會答問會，認為工作雖然繁忙，但很有意義。



李家超表示，這份《施政報告》是政府團隊齊心一致的成果，同時亦多謝市民提供寶貴意見。（李家超Facebook）

李家超說，這份《施政報告》並非他一個人的構想，而是團隊和市民集思廣益而成，又說團隊齊心一致，積極構思內容，各部門同事主動為政策措施擬訂具體的執行方案，整個過程中感受到團隊合作精神和幹勁。他亦感謝社會各界給予寶貴意見，讓政府可以「貼地」了解市民想法，「促成這份屬於每一位市民的《施政報告》」。

市民對《施政報告》內容有不同意見，李家超說知道單單一份《施政報告》不能全部羅列市民的期望，又表示「《施政報告》只是一個起點，完善了治理體系，我們站在這根基穩固的體系上出發，往後便能走得穩、走得遠。」他又說，會繼續聆聽大家的意見，為市民謀幸福，為香港謀發展。

李家超全文連標點符號有348個字，而這份齊心撰寫《施政報告》的感想，當然要Tag齊全部司局長，因此下面用了256個字連標點符號，由「#政務司司長陳國基」開始全部Tag了一遍。