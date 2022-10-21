聽眾烽煙李家超倡建單車徑　稱肯定受歡迎：即使唔鍾意你同政府

特首李家超今日（21日）繼續出席電台節目，回應聽眾有關《施政報告》的提問。李家超被問到會否考慮撤銷戶外口罩令，他表示所有專家都一致認為目前仍有需要維持口罩令，強調須保護兒童，使他們免受感染、避免出現重症或死亡風險。



有聽眾建議政府在「明日大嶼」興建環島單車徑，認為可改善生活質素，並吸引單車愛好者來港：「我肯定，即使佢哋唔鍾意你同政府，但一定會鍾意呢條單車徑！（I am sure, even they don't love you, or love the government, but they must love the cycling path!）」李家超笑指會考慮該建議。



暫無意撤口罩令 兒童接種率仍偏低

李家超表示，短期內不會撤銷口罩令，解釋指要確保隱性患者不會傳播病毒、保護高風險人士，以及認為口罩是最有效的防疫方法。他續說，明白口罩令實施近三年，市民或感到其重要性降低，但目前的兒童接種率偏低，重症及死亡風險較高，若兒童接種率達到滿意水平，會進一步考慮撤銷口罩令。

另外，有聽眾質疑當局對「毅行者」的限制過於嚴謹，不單限制參與人數，更規定主辦方不能向參加者提供飲食。李家超認同要讓社會逐步復常，不過指出近日確診數字有上升趨勢，會適時調整防疫措施，確保社會活動有最大的自由度，承諾會與相關官員討論「毅行者」活動安排建議。