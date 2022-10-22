駱惠寧：習近平「兩個確立」乃香港由亂到治、奪取未來根本保障
撰文：文維廣
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中共二十大今日（22日）閉幕，在北京參加會議的中聯辦主任駱惠寧，接受人民日報海外版訪問，指二十大報告有關「一國兩制」的論述，提出一系列新理念、新思想、新戰略，充分體現以習近平為核心的黨中央對「一國兩制」事業的高度重視和對港澳工作規律的深刻把握，是推動香港從「由亂到治」走向「由治及興」的行動指南，必將得到包括香港同胞在內的全國人民的衷心擁護。
二十大「一國兩制」論述是香港行動指南
駱惠寧指回顧「新時代十年的偉大變革」，再聯繫近幾年香港「由亂到治」的歷史變化，展望中華民族偉大復興的光明前景，可見「兩個確立」是偉大變革的決定性原因，也是奪取未來勝利的根本保障。
「兩個確立」即確立習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位。二十大報告亦指出，「一國兩制」是中國特色社會主義的偉大創舉，是港澳回歸後保持長期繁榮穩定的最佳制度安排，必須長期堅持。報告指出，推進粵港澳大灣區建設，支持港澳更好融入國家發展大局，將為實現中華民族偉大復興更好發揮作用。
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