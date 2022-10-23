二十大｜李家超：總書記字字珠璣　有段說話深有感觸

二十大一中全會今日（23日）在北京舉行，產生了新一屆中共中央領導層，7名中央政治局常委包括中共總書記習近平，以及李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥和李希。



行政長官李家超在Facebook撰文，指總書記習近平講話「字字珠璣」，又指當中一段說話令他深有感觸。



習近平發表講話時提到，中國開放的大門只會愈來愈大。（新華社）

李家超說，習近有有一段說話令他深有感觸：「道阻且長，行則將至。前進道路上，無論是風高浪急還是驚濤駭浪，人民永遠是我們最堅實的依託、最強大的底氣。我們要始終與人民風雨同舟、與人民心心相印，想人民之所想，行人民之所囑，不斷把人民對美好生活的嚮往變為現實。」

指二十大報告「一國兩制」論述是重要行動指南

他表示，二十大報告對「一國兩制」的論述是推動香港「由亂到治」走向「由治及興」的重要行動指南，當中提出的新理念、新思想、新戰略，更是我們接下來發展的大方向。

李家超指，未來5年是香港開創新局面、實現新飛躍的關鍵期，要把握機遇就要掌握形勢，提升競爭力。他又說，正確了解二十大精神，有助「一國兩制」事業行穩致遠，亦有助香港更好地融入國家發展大局，聚焦發展，改善民生，建設美好香港。