政壇諸事町︱寓工作於運動　陳克勤踩住單車落區派物資

今日（10月23日）是星期日，天氣亦不錯，民建聯立法會議員陳克勤一於「寓工作於運動」，參加地區組織舉辦的單車送暖大行動，向劏房家庭派物資。



陳克勤於社交網指出：「今早，我與大埔民政事務專員陳巧敏、大埔北分區委員會副主席胡綽謙一同參加大埔民政處青年網絡舉辦的單車送暖大行動。活動十分有意義，大埔青年網絡組織了一班年青人送一些物資到劏房家庭，而部份捐贈物資就是由在大埔工業邨設廠的廠商朋友贊助，故此以踩單車方式到工業邨領取贊助物資再送到受惠家庭手中。」

他指，派發物資途中亦遇到樂群義工聯盟主席黃碧嬌，今天一共派發物資給約30戶家庭，感謝大埔民政處組織活動。

梁熙與葛民輝談青年發展：懷念無厘頭文化

另一邊廂，同屬民建聯的立法會議員梁熙則發帖，指近日與「軟天師」葛民輝聚首談天，談及本土電影及創作、青年發展出路等。他指，新一份《施政報告》建議每年舉行「流行文化節」，首階段將以60年代至90年代明星為主題。梁熙認為「軟硬天師」（即林海峰與葛民輝）是90年代流行文化的代表之一，「二人在音樂、電視及電影都引入『無厘頭文化』，以獨特的創意，反傳統的思維，為聽眾發放笑彈，十分值得回味，希望在流行文化節可以見到軟硬主題！」