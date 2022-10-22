三議員拍片評施政報告　陳紹雄憂逾20小組架床疊屋︱政壇諸事町

《施政報告》提出成立逾20個委員會、小組及辦公室等，推動落實政策及措施。選委界立法會議員陳紹雄今日（22日）表示，擔心會變成架床疊屋，各政府部門因上層有委員會協調，反而令積極性減少，事事等待委員會協調。他稱，若果委員會能達至效果，作為議員不介意撥出資源開設職位，但認為政府應充份運用現有公務員資源，「𠵱家有18萬名公務員，係咪變19萬？呢樣我哋唔想見到。」



選委界立法會議員江玉歡則關注人才問題，認為除「搶人才」外，政府亦要著力挽留現有人才， 又稱大部分港人沒有高端科技方面的技能，政府應協助市民轉型。

陳紹雄不滿智慧政府空泛：連雲端都無

另一選委界立法會議員林筱魯指出，市民擔心「簡約公屋」的配套和交通，又稱入住「簡約公屋」的安排要人性化，例如現時公屋住戶都是清水樓，房門都要自行安裝，但「簡約公屋」只是短暫居所，住戶不會願意這樣做。江玉歡則認為「簡約公屋」選址非常重要，居民希望能住得較近工作地點，又稱有居民擔心搬遷費問題，希望政府提供協助。

陳紹雄又對《施政報告》有關智慧政府的篇幅「跌眼鏡」：「何來智慧呢？電子政府都未做到。」他指，其他大灣區城市已經運用到大數據，「快香港幾條街」，但香港仍在推行無紙化，早前公務員在家工作時都無法辦公，因為政府連雲端也沒有。