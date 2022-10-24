李家超：成功扭轉本地製造業形勢　促科技轉型增競爭力

新政府首份《施政報告》上周出台，當中提到「工業4.0」的倡議。行政長官李家超今日（24日）出席由民建聯工商專業委員會主辦的「百川」系列論壇致辭時表示，當局會聚焦以物聯網、人工智能、新材料及智能生產工序等為基礎，引進及發展適合香港的高端製造業，並促進傳統製造業升級轉型，以創科提升競爭力。

創新科技及工業局局長孫東亦受邀出席，他感謝香港首任特首董建華提出「亞太地區創新中心」，為香港往後的創科發展奠定基礎。



李家超表示，香港近年已成功扭轉製造業佔本地生產總值比率的下降趨勢，為進一步推動香港的產業發展，政府將如《施政報告》所指，成立「引進重點企業辦公室」，引進世界各地高潛力、具代表性的重點企業，同時在創新科技及工業局轄下開設「工業專員」一職，專責統籌香港「再工業化」發展的政策工作。

李家超又指，為實現「再工業化」的目標，政府將在五大方面創造有利條件，包括強化基建、「搶人才」、財政支援、提升技術，以及科研產業化，他直言：「以創科推動香港「再工業化」是提升香港高質量發展的有效路徑，我們會繼續與業界攜手推動更多高增值和高技術含量的製造工序和生產線落戶香港，使我們的經濟更多元化，並創造更多優質的就業機會。」

孫東表示，雖然香港的創科發展在2000年後，一度受社會問題、疫情及政治環境影響，不過政府當局於2015年成立「創新及科技局」，明確了香港發展創科的決心；國家於2019年及2021年，分別提出《粵港澳大灣區發展規劃要令》和《十四五規劃綱要》，體現國家對創科及人才空前重視和迫切需求。他直言，為回應國家期望，香港必需要發揮自身優勢，增強發展動能，繼續往創科道路前進。