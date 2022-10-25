尊子漫畫屢遭官方批評　李家超：可促進彼此溝通、共融

《明報》「尊子漫畫」近日的作品多次被政府部門或官員「招呼」，外界關注是否對創作自由構成壓力。特首李家超今日（25日）於行會前記者會回應相關事件，指大家亦應尊重政府部門表達意見的權利，意見交流的過程亦可以促進彼此溝通、共融。



先後被警方、勞福局長批評

「尊子漫畫」本月11日畫了兩名穿上防暴裝的警員到學校處理求助個案，「陳校長」在籃球場向警員報稱有人講粗口、有同學遺失擦膠、在同學書包搜出雷射筆、有同學頂撞老師涉嫌恐嚇。警務處同日去信《明報》對漫畫表達強烈關注，認為漫畫損害警隊形象。作者尊子強調作品並非針對警察。

其後，「尊子漫畫」本月21日以《施政報告》吸納各地人才為題的漫畫，描繪鬧市中的一則招聘告示，由「人才辦」發出，招募世界級人才，列明「接受苛政管治者優先錄用」。勞工及福利局局長孫玉菡即晚撰文，批評漫畫以「苛政」作為「賣點」，荒謬且嚴重偏離事實，認為「這種自以為幽默的表述只會損害香港形象」。

有記者問到，「尊子漫畫」近日被政府連番批評，是否顯示香港社會對不同意見的包容程度已下降、容不下一些諷刺時弊的作品。

李家超指不同人士表達意見，包括政府部門，每個人都可以對事物有自己的看法，香港社會應包容不同看法，亦應容許不同人士表達意見，包括政府部門，「如果政府部門認為某些事情對於他們的反映，是不公正、令人有一些不適當的理解，而作一些澄清跟進，（大家）都應覺得是好事，我亦認為不同的人士或者機構在了解對方對事物的看法後，這也是增加大家溝通、共融的機會。」