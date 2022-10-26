教師人才流失？　蔡若蓮：學齡人口下降　教師需求會相應減少

教育局局長蔡若蓮今日（26日）回覆立法會書面質詢有關教師人手流失的問題時表示，目前學校普遍仍運作正常，隨着未來學齡人口下降，教師的需求相信會相應減少。



經民聯林健鋒關注到，2021/2022學年直資及公營學校的教師流失率分別達8.4%及7.5%，整體教師流失人數按年增加約70%，政府有否制訂政策及措施挽留教師人才，以避免教師流失率繼續上升。

蔡若蓮回應指，教育局一直致力維持高質素的教師團隊，亦密切留意公營學校及直資學校的教師人手情況，並適時採取適當的措施，確保教育質素不受影響及學校運作暢順。教師流失的原因主要包括退休、進修、轉往其他類別學校任教（如轉往特殊學校任教）、從事其他行業，以及其他私人理由離職等。「據我們觀察，雖然2021/22學年的教師流失率較往年高，學校普遍運作正常，有足夠的新聘合資格教師（包括初次執教及重投教學行業的人士）任教。隨着未來學齡人口下降，教師的需求相信會相應減少。」

蔡若蓮又指，局方近年推行不少新措施支援學校的發展，為教師提供穩定的教學環境及更佳的職業前景，包括在2019/20學年全面落實教師職位學位化等，在本學年開始又改善小學中層管理人手、理順小學校長副校長薪酬架構，增加教師晉升機會等。她又提到，局方近年為學校提供額外支援及增加人手，讓學校及幼稚園的師生比例持續獲得改善，並沒有出現失衡情況。

根據政府數據，在過去5個學年，公營中學師生比例從1:11.6減少至1:11.1；公營小學師生比例從1:13.8減少至1:12.4；幼稚園師生比例就由1:8.6減至1:8。