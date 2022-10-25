教育局：資助教師要否宣誓須整體考慮　議員促加強建立愛國情感

立法會研究推動國民及國安教育小組委員會今日（25日）舉行會議，就教師培訓和專業要求，及學校層面的規劃、推行和監察進行討論。



委員會主席梁美芬就認為，教師的《基本法》考核只須答對一半便能合格，完全無法符合指標。 工聯會梁子穎則提問，會否要求資助學校教師都要宣誓。



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梁子穎認為，公務員就職前須宣誓效忠特區政府及遵守《基本法》，在「愛國者治港」原則下，教師專業同樣重要，問會否要求資助學校教師都要宣誓。教育局副局長施俊輝表示，屬公務員的官立學校教師已須宣誓，但由於其他範疇也有受政府資助的職位，政府需要整體考慮。

施俊輝：學校對國安工作坊評價正面

施俊輝介紹教育局工作時說，教育局今年內會推出《教師專業操守指引》，清晰說明教師須具備的專業操守及行為，處理失德個案時會參考《指引》嚴肅跟進。此外，教育局去年2月起，就維護國家安全向學校提供詳細行政及教育指引，當局已完成審閱學校提交的檢視報告及工作計劃，並探訪了1,660所中小學及幼稚園，他們普遍能按照指引及學校情況制定適當措施，確保教職員認識國安法並保持專業操守。教育局另為教師對《憲法》、《基本法》及國家發展的了解，推出國家安全到校教師工作坊，目前已有920所學校，超過4.8萬名教職員參與，評價正面。

梁美芬倡不同階段培養不同程度愛國意識

梁美芬指，新加坡1997年起分三階段推行國民教育，建議港府參考做法，規定在不同學習階段培養學生不同程度的愛國意識。她強調老師必須真正愛國才能薰陶學生，建議局方加強教師和學生的情感建立。施俊輝認同情感教育的必要性，但政府會安排學生觀看與國家歷史相關的電影，如《1921》和《長春湖》，增加學生對國家的認識和國民身份認同。

工聯會會長吳秋北怒斥，本港教育系統有嚴重缺失，「不少老師說不知如何教（國民教育），為甚麽會這樣？過去『黑暴』期間，為甚麽有老師主動『逆向國民教育』？有一套指引教他們如何不愛國嗎？」他強調，教師在推行愛國教育上「有一種立場上的問題」，當局要加大老師的知識建構和情感建立。

鄧飛要求以科學指標衡量愛國教育成效

選委界別議員鄧飛認為，愛國教育須客觀科學指標衡量成效，又不認為校本管理在任何情況都適用，問局方有沒有科學、客觀、可信的指標，以衡量愛國教育成效。施俊輝回應指，訪校時發現不同學校的國民教育有參差，部份學校的愛國工作或走得較前，不適宜使用同一個指標，相信校本管理有效並能達監察作用。

梁子穎則關注《基本法》考試的場次少，期望考試會恆常化。教育界議員朱國強也擔心考試場次不足，稱教師周六的學校工作繁忙，建議增設星期日及長假期的測試場次，又希望成績能永久有效。施俊輝回應表示，本學年的安排已吸納去年經驗，將舉行5輪測試，每輪考核會有多於一個場次，呼籲教師及早報名。

朱國強則認為考試沉悶且有壓力，隨時出現反效果，建議以課堂取代，施俊輝就覺得考試和教育並無衝突，且考試要求不高，合格並非遙不可及，相信現階段措施可行。