教師專業｜教育局年底前推操守指引　蔡若蓮：列明不能接受的紅線

特首李家超任內首份施政報告推出多項教育措施，施政報告2022提到，教育局將於今年內推出教師專業操守指引，具體說明教師須具備的專業和個人操守規範。教育局局長蔡若蓮今日（22日）在解釋教育政策記者會提到，相關指引草稿已完成擬定，並通過焦點小組形式與持份者商討優化，預計今年年底前推出：「會清楚列明老師應做啲咩，唔應做啲咩，有啲咩嚴重唔能夠接受嘅紅線，都會列喺裏面。」



蔡若蓮表示，為讓教師認識國家，要求新入職或晉升老師在兩年內參與內地考察團，初步劃大概三至四天，讓他們親身了解國家發展及國情，讓其可在日常教學中引導學生正確認識國家，但仍要視乎疫情通關情況。

蔡若蓮又指，教師專業操守指引已擬定草稿，正與不同持分者討論內容以作出改善，預期年底前推出。她說，該指引冀回應社會對教師專業期望，會參考現有框架、指引、相關教育條例及教師專業要求等去訂立，希望以專業能力、師德要求以及與時並進，作為訂立教師重要的工作原則，以守護專業，「當中會清楚列明老師應做啲咩，唔應做啲咩，如過違反咗呢個專業操守，有啲咩嚴重唔能夠接受嘅紅線，我都會列係裏面。」

她說，與過往其他指引不同，今次會有例子說明，該些原則、該做及不該做的指引具體情況，例子會與過往公布的例子有相關，希望以後不論教師、辦學團體及教育局都會參考該指引。

被問及教師專業操守指引的罰則，蔡若蓮回應指，現時會有口頭及書面警告、譴責，最嚴重是取消教師註冊資助，至於「釘牌」會否有年期限制，就會視乎嚴重性增加安排。

▼10月19日 特首李家超首份施政報告懶人包▼

