年底推教師專業操守指引　蔡若蓮：被DQ老師倘證已改善可重新註冊

教育局局長蔡若蓮今早（25日）在電台節目上表示，局方已完成《教師專業操守指引》的初稿，預計今年12月底前推出，將透過焦點小組形式和學界不同持份者交流並微調，將對教師專業要求及品格操守要求更加清楚，例如做好基本教學工作，不能歪曲事實、不能在課堂上借題發揮灌輸個人觀念給學生等，強調「處理老師唔係從政治立場出發」。



她又說，根據過往處理，若老師初犯或輕微觸犯便給予口頭警告，違反指引情況嚴重將會被取消註冊資格，如果經過進修或提出實質證據證明專業能力已有改善，當局的專責小組會審視是否可讓有關教師重新註冊，但如果涉及品格和道德操守的問題，則比較難以證明如何改進。



蔡若蓮表示，若被DQ老師改過可給機會重新註冊，時限最長三年，實際仍視乎專責小組如何看待個案。（資料圖片/梁鵬威攝）

由書面警告到取消註冊資格之間有其他處理方法

蔡若蓮表示，教師專業操守指引現已完成初稿，將透過焦點小組形式與學界及不同持份者交流，根據不同意見微調，本次整合將聚焦在適當及適合的老師應具備何種條件，對於老師的專業要求及品格操守要求更加清楚，預計在12月底之前推出。

蔡若蓮稱，根據過往處理，若教師違犯要求，初犯及輕微個案一般會給予口頭或書面警告，最嚴重個案可能會被取消教師註冊資格，但她提到，由書面警告到取消註冊資格之間，可以有其他處理方法。

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教師不能借題發揮灌輸個人觀念

蔡若蓮指，被取消註冊的教師若涉及專業能力不足，可經過進修或提出實質證據證明教育專業能力已有改善，但如果涉及品格和道德操守的問題，對學生造成傷害，則比較難以證明如何改進，局方的專責小組會根據個案具體情況決定。

蔡若蓮強調，涉事教師最多只可在被取消註冊後的3年內申請重新註冊，相信足夠讓老師改進專業能力，同時又不會離開前線教學太久，強調老師應與時俱進。

蔡若蓮表示，教師課堂準備應充分，要對應教材教學目標做，不能借題發揮講出個人觀念灌輸給學生，也不能粗言穢語、辱罵同學。

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預計將來有30間小學進一步推小班教學

本港近期存在學生流失現象。蔡若蓮表示，現時已有逾300間小學在小班教學，接近總數八成，若要兩年內達到九成比例，則將來或有30間小學進一步推進小班教學。她又指，不同區的人口分佈不同，有些區域的學校課室內的確坐滿，若開設小班則要增加課室、起短時間的學校，不符合經濟原則。

對此，資助小學校長會副主席陳淑儀在同一電台節目認為，此舉不足以應付人口下降情況，否則教育局不會與大學團體表示部分學校要停辦或合併，現時許多學校本身有縮班等危機，希望小班教學的措施加快落實。

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