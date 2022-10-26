疫苗通行證｜延長法規等於延續至明年中？　消息：兩者非完全等同

政府在「免針紙」覆核敗訴後，昨日（26日）修訂《預防及控制疾病條例》，其中把《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599L章）的有效期延長六個月，至明年6月30日。部份市民包括立法會議員江玉歡認為，這等同政府將「疫苗通行證」生效延至明年中。



然而相關法例有效期和「疫苗通行證」的有效日期，並不是完全相等，當中存在一個關鍵要素。政府消息人士解釋，上述框架是為政府實施「疫苗通行證」設下法律基礎，不等於在整段時期都實施，醫務衞生局局長可按實際情況實施或改變，即可調整實施日期及涵蓋的處所。



立法會議員江玉歡近兩日接受電台訪問時，多次表達對於「疫苗通行證」的憂慮，在其中一次訪問中說：「我個人認為去到今年12月尾都好盡吓，點解要去到6月底呢？」其後她在Facebook貼出相關訪問時，亦說「表達了對延長疫苗通行證至明年6月底的憂心」。

細看各討論區網民留言不難發現，不少市民認為政府的決定等於延長「疫苗通行證」至明年6月底。

然而，翻查政府遞交立法會的文件，今次變動涉及「法律框架」，而並非提及「疫苗通行證」有效期限，兩者雖然可說有關係，但並非完全相等。

文件：未來數月未擬放棄法律框架

翻查政府遞交給立法會的附屬文件，政府指，鑑於「疫苗通行證」在復常狀態下的重要性，不會設想在未來幾個月放棄「疫苗通行證」措施的法律框架（ legal framework），建議將法規的限期延長6個月至2023年6月30日午夜。

政府消息人士指，上述框架是為政府實施「疫苗通行證」設下法律基礎，但不等於政府已決定在整段時期都實施「疫苗通行證」。而「疫苗通行證」措施實施或改變，是由醫務衞生局局長按實際情況而發出指示。

醫衞局局長可按情況發出指示

消息人士指，政府的社交距離措施會定下限期，因此要不時發出公告延長，而「疫苗通行證」本身並無時限，理論上如局長沒有指示，則會生效至法例失效之時，但強調局長在時限內有決定權按情況作出改變，因此法例時限並不直接等於「疫苗通行證」的生效時限。

事實上，醫務衞生局局長盧寵茂過去亦作出指示，改變599F章的規定。8月8日，政府在「疫苗通行證」加入「紅黃碼」後，盧寵茂發出指示，禁止持有「紅黃碼」人士進入599F章的表列處所，可見醫衞局局長有權發出指示，調整包括「疫苗通行證」在內的政府防疫措施細節。