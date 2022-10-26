獲賦權廢免針紙首日　盧寵茂稱密切監察簽發情況：如異常考慮用權

政府在「免針紙」司法覆核案中，被高院裁定敗訴，無權宣布涉案免針紙無效。政府昨日（25日）公布不提上訴，但修例賦予醫衛局局長相關權力，依「先訂立後審議」程序今日生效。

局長盧寵茂回覆立法會議員質詢時，稱根據最新的疫苗通行證規例，自己有權在特定情況下宣布指明免針紙無效，強調會繼續加強監察機制，密切監察醫生簽發情況，如有異常，會考慮引用權力廢除相關免針紙，以及將資料適當轉交醫委會及執法部門跟進。



盧寵茂表示，衞生署已向醫生發出詳細指引，列明不適合接種疫苗的醫學原因。警方自今年3月起，已就七名涉嫌濫發免針紙的私家醫生採取執法行動，至今拘捕39人，包括6名醫生、7名職員及26名病人，涉嫌干犯「製造虛假文書」、「串謀欺詐」及「串謀製造虛假文書」等罪名；其中兩名醫生分別被控三項「不誠實意圖而取用電腦」及兩項「串謀欺詐」罪；另外一名醫生正被警方通緝。

政府已將涉嫌濫發免針紙的個案，轉交醫委會跟進。盧寵茂指，自5月起，所有免針紙都須經「醫健通」或醫管局電腦系統簽發，現時政府可透過「醫健通」更掌握免針紙的簽發情况、模式、流通量和持有人等，相關資料可協助政府分析風險，採取跟進及執法工作。他警告，任何違反《香港註冊醫生專業守則》或者涉及刑事成分的行為，政府都會嚴肅處理。