憶瑪麗行醫被指老醫生　盧寵茂冀同行找初心：公院僅12%做到退休

公立醫院人手不足及超負荷問題備受關注，立法會今早（27日）討論相關問題，過去長期在公院行醫的醫務衞生局局長盧寵茂憶述，自己十多年前已被病人笑指是瑪麗醫院最老的醫生，「唔知係讚我定彈我！」他解釋指，在公院年輕的醫生流失率很高，轉到私營市場，醫管局已推出多項措施「留人」，期望醫生可以找回行醫初心。



「我唔知佢係讚緊我、定彈緊我」

盧寵茂指，現時公營醫療系統正處於有職位、無人手的處境，又憶述往事指人手流失問題一直存在：「大概係十年前，我喺瑪麗醫院做醫生，有個婆婆望住我講咗句：『醫生，你係我見過全醫院最老嘅醫生』，我唔知佢係讚緊我、定彈緊我。」他指有88%醫生在退休年齡前，便已離開公營醫院，而40歲以下的醫生流失比率最為嚴重。

公院醫生40歲以下流失率最嚴重

他反問究竟是因為醫療制度、抑或工作環境造成，而醫管局及政府現已推出不同措施「留人」，期望醫生可以找行醫初心。盧寵茂亦指香港公營醫療有絕佳質素，呼籲市民及議員不要妄自菲薄：「香港嘅醫療喺全球有好高地位，港大醫學院全球排名13位，中大醫學院排名50位內。公營醫院負責好多危急病人、奇難雜症，更承擔全港大多數醫護嘅培訓。」

立法會最終通過由議員梁熙、林哲玄及李鎮強提出，有關「縮短公立醫院專科門診輪候時間」的議員議案及修正議案，贊成香港須建立以家庭醫生為中心的基層醫療體系，同時引入更多外地合資格專科醫生及護士來港執業，盧寵茂承諾會考慮各議員的意見。